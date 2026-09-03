快訊

韓職／王彥程歷經肺炎時隔16天再登板 僅投3.1局挨雙轟失6分無關勝敗

謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

陳美鳳曾差點嫁劉尚謙 被求婚苦想7天…為演藝事業狠心拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

對標輝達CUDA 陸AI晶片巨頭寒武紀大舉招聘軟體人才

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統。新華社
陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統。新華社

陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統，其中包括驅動團隊、編譯器團隊、高性能通信團隊、計算庫團隊、深度學習框架及生態組件開發團隊、推理與訓練解決方案團隊等。外界認為其釋放產業重大訊號，未來軟體生態將成為AI晶片護城河。

全球AI晶片的領頭羊輝達的「護城河」，一半在硬體，另一半則在於CUDA系統20年的軟體積累，客戶遷移成本極高。且CUDA早已超越單純的編程語言，演變成了一個AI時代的「操作系統」。其強大的核心在於構建了一套「硬體-軟體-開發者」深度咬合、自我強化的飛輪體系，形成了極高的行業壁壘。

也因此，如果要成為持續創新的智慧時代領導者，有了晶片作為堅實的基石外，軟體則是賦能開發者、實現價值落地的核心引擎。寒武紀這次大舉招聘驅動、編譯器、高性能通信、計算庫及深度學習框架等軟體團隊人才，正是為了補齊並強化這一核心壁壘，構建屬於自己的軟體生態。

寒武紀表示，過去一年，隨著AI代碼生成等工具的普及，軟體開發模式正在被重塑，各行業的生產效率得到了極大的提升。以往需要數百人才能完成的創新產品，現在只需三四個人就能夠完成開發、上線和運營。

中國基金報報導，這種開發範式的轉變帶來算力需求的持續爆發式增長，同時模型迭代周期的縮短，對底層硬體和算力基礎設施提出前所未有的挑戰。現在比以往任何時候都更需要超大規模、具備良好生態兼容性及高度穩定可靠的AI基礎設施，倒逼寒武紀必須加大底層系統軟體的研發力度。

寒武紀半年報披露，2026年上半年，在軟體方面，該公司對其基礎系統軟體平台進行了優化和迭代。在訓練軟體平台方面，公司圍繞訓練生態建設、模型適配與性能優化、低精度訓練以及訓練工具等方向，持續推進訓練軟件棧的研發與完善，在大模型訓練適配能力、訓練效率和系統穩定性等方面取得階段性進展；在推理軟件平台方面，寒武紀圍繞大模型推理、計算圖編譯、算子編程與加速庫、通信等方向，持續推進推理軟體平台的研發。

晶片 輝達 軟體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸企AI算力淘金賽 上游最賺

挑戰博通！陸交換晶片龍頭定增募資超200億 加碼下一代晶片

Google喊與台灣強化合作 首席技術長強調全球算力需求無上限

Google技術長來台開講！稱AI將指數級成長 看懂TPU與資料中心設計邏輯

相關新聞

對標輝達CUDA 陸AI晶片巨頭寒武紀大舉招聘軟體人才

陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統，其中包括驅動團隊、編譯器團隊、高性能通信團隊、計算庫團隊、深度學習框架及生態組件開發團隊、推理與訓練解決方案團隊等。外界認為其釋放產業重大訊號，未來軟體生態將成為AI晶片護城河。

未拔油管就開走 美地勤扯壞中國國航客機 狂撒一地燃油

中國國際航空一架原定由紐約飛往北京的波音747-8客機，日前在紐約甘迺迪國際機場進行地面加油時，因加油車司機操作失當，在未拔除油管的情況下逕自開走車輛，導致飛機機翼加油口遭強行扯斷並引發大面積燃油洩漏。這起嚴重的地面操作事故造成機體部件受損，涉事航班隨後宣布取消。對此，國航官方發文證實該起事件，並表示已迅速啟動國際航班應變預案，全力妥善安置受影響旅客。

實體瘤CAR-T治療1針99萬人民幣 外籍病患奔赴中國抗癌

中國國家藥監局（NMPA）近年累計核准多款CAR-T細胞治療產品，今年6月更批准由科濟藥業開發的舒瑞基奧侖賽注射液（商品名：愷力美）上市，成為全球首款獲批用於實體腫瘤的CAR-T細胞治療產品，海外尚無可商用同類藥物，加上中國治療價格是美國的三分之一，CAR-T細胞製備最快僅需八天，歐美需排隊數月，儘管一針高達99萬元（人民幣，下同），仍吸引愈來愈多的國外腫瘤患者千里赴中抗癌。

高盛預期人民幣未來數年每年升值3%至5%

國際投行高盛預期，在未來數年內，人民幣每年可以升值3%至5%，而中國出口強勁是推高滙價的原因之一

告別機上盒、多搖控！陸實施「一體化電視」全國規模部署

據大陸科技媒體「快科技」報導，8月31日，中國廣電「一體化電視」轉接器集採（集中帶量採購）公告正式發表。這是中國廣電首次就一體化電視終端進行全國性集中採購，標誌一體化電視全國推廣各項前期準備工作已基本就緒，正式進入規模部署實施階段。

陸車企銷量比亞迪跑第一！8月賣出44萬輛 上汽、奇瑞分居二、三名

大陸車企8月銷量陸續出爐，迎來一波回暖。其中，比亞迪以44.02萬輛穩居第一，上汽集團、奇瑞、吉利、長安銷量也均超過20萬輛；造車新勢力方面，零跑汽車銷售10.31萬輛，再創歷史新高，年增80.7%，連續兩個月突破10萬輛，持續領跑新勢力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。