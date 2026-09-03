一次解雇107人被「告洋狀」 大陸企業港股上市恐受衝擊

中國車燈龍頭星宇股份有限公司，日前違法解僱107名剛入職一個多月的應屆畢業生，經當事人「告洋狀」後，該公司在歐洲的客戶如賓士和福斯汽車皆表示要調查。事件持續發酵，有分析指星宇股份接下來想要在港股上市，可能短期無望。

A股上市公司星宇股份今年錄取440名應屆畢業生，卻在他們入職僅一個多月後開始「勸退」，理由是行業市場環境不佳。

人力資源部門要求他們「二選一」：以「個人原因」為由主動離職，可獲得半個月薪資作為補償；或是被調整至工廠從事線路插接等流水線工作，重新接受試用考核。最終有107人被解除勞動合約。

經濟觀察報今天報導，部分不願「就範」的被解約應屆生將勞動合約、談話錄音等證明資料投訴至賓士（Mercedes-Benz）、福斯（Volkswagen）等企業，這兩家企業都是星宇股份的下游大客戶。此外，相關投訴資料還被發送至港交所的電子信箱。星宇股份正計劃在港股上市。

事件發酵後，除了企業所在的江蘇省常州市人力資源和社會保障局發布情況通報，該企業及董事長周曉萍兩度致歉。

報導說，根據被解約應屆生貼出的回覆，賓士在回函中將星宇股份裁員行為定性為「存在嚴重道德和勞動失當」。該公司對供應商合規審查已正式立案，星宇股份已從「正常合作方」變為「正在被審查的風險對象」。

德國福斯汽車也回函表示，收到涉及供應商違規的檢舉，將展開調查，視核查結果採取後續處置手段。

港交所則在收到投訴郵件後，將資料移交上市科審核，目前將該事件作為個案展開核查。

報導引述全聯車商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴說，賓士與福斯的合規審查事關重要，港股IPO有可能也會受牽連。國金證券首席分析師周建兵更認為：「此事對星宇股份港股上市有直接衝擊，短期上市預計無望。」

星宇股份近年整體營收、利潤及現金流規模都處於穩定區間，為何需要短時間內大批應徵又大批裁員？外界猜測，星宇股份為衝刺港股IPO做「高學歷」人員數據，獲得證監會通過後就立即解約以節省成本；但也可能是因為業務上遇到項目被砍或訂單流失，不再需要這麼多人。

7月初，440名應屆生入職，學歷多為碩士以上，以研發技術職務為主。7月29日，星宇股份第二次遞表港交所，8月8日就集中約談裁員。

報導說，事件還在持續發酵，同時給更多的企業發出了警示：在ESG合規門檻日益抬高的全球供應鏈體系中，企業的一次用工決策失誤，足以引發遠超企業管理層想象的嚴重連鎖反應。

財經自媒體「徐瑾財經」指出，這次事件最刺痛輿論的一點是，當事人向港交所、海外車企檢舉，比走勞動仲裁還更快見效。但「告洋狀」的路徑無法複製，只對有海外業務、境外上市的企業有效；大量不做出口、不境外上市的中國本土企業，不存在這套外部約束。