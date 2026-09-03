大陸2025年末政府債務逾480兆元 負債率為73.2%

中國國際航空一架原定由紐約飛往北京的波音747-8客機，日前在紐約甘迺迪國際機場進行地面加油時，因加油車司機操作失當，在未拔除油管的情況下逕自開走車輛，導致飛機機翼加油口遭強行扯斷並引發大面積燃油洩漏。這起嚴重的地面操作事故造成機體部件受損，涉事航班隨後宣布取消。對此，國航官方發文證實該起事件，並表示已迅速啟動國際航班應變預案，全力妥善安置受影響旅客。

2026-09-03 14:26