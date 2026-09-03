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大陸2025年末政府債務逾480兆元 負債率為73.2%
中國財政部發表報告，截至2025年末，全國政府債務餘額人民幣102.5兆元（新台幣484.7兆元），負債率為73.2%。
中國財政部主管的媒體「中國財政」微信公眾號8月31日披露，中國財政部副部長林澤昌在第14屆全國人大常委會第24次會議，發表「國務院關於2025年度政府債務管理情況的報告」。
報告表示，截至2025年末，中國全國政府債務（含法定債務和隱性債務）餘額人民幣102.5兆元（新台幣484兆元），以2025年國內生產毛額（GDP）初步核算數140.2兆元計算，全國政府法定負債率（政府法定債務餘額與GDP之比）為68.5%；加上地方政府存量隱性債務，負債率為73.2%。
報告表示，中國政府債務分為政府法定債務和政府隱性債務兩部分。截至2025年末，政府法定債務餘額96兆元，主要是中央和省級（省、自治區、直轄市及計劃單列市）政府發行的債券。其中，國債餘額41.2兆元，地方政府法定債務餘額54.8兆元。
報告指出，地方政府存量隱性債務經過多輪債務清查和置換後，截至2025年末餘額為6.5兆元。中國政府近年持續推動地方債務化解，並將遏制違規新增隱性債務列為政府債務管理的重要工作。
報告表示，下一步要持續加強政府債務監測監管，從嚴從重問責「隱債新發」等行為，加強專項債券項目穿透式監測，嚴禁虛報支出進度等違規行為。
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