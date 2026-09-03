快訊

主管剉咧等？11月19日因一事恐無人想上班 專家點名科技業影響最大

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長稱大陸反對貿易失衡議題 北京：為施壓找藉口

中央社／ 記者呂佳蓉北京3日電

美國財政部長貝森特在G20財長及央行總裁會議後表示，G20中有19個成員已同意解決造成全球經濟失衡的「廉價出口」問題，但中國持反對意見。中國商務部今天則稱，這是為對中施壓限制找藉口。

貝森特（Scott Bessent）1日在上述會議閉幕後的記者會上說，中國在全球貿易失衡等問題上持異議，導致G20財長與央行行長會議未能發表聯合公報。

央視新聞報導，在中國商務部今天舉行的例行記者會上，發言人黃玲被問及相關議題時表示，中方認為，利用G20等多邊機制場合炒作「經濟失衡」和「產能過剩」等論調，其實質是推行保護主義，為對中施壓限制找藉口，中方對此堅決反對。

黃玲聲稱，「這只會擾亂全球經貿秩序，損害全球經濟健康發展」。

貝森特當時向記者表示：「我們認為，非市場經濟體持續輸出源源不絕的廉價出口商品，這種狀況並不可持續。」他形容，這是除了一個成員國以外，所有其他G20成員都同意的觀點。

貝森特指出：「顯然，擁有全球最大且不可持續的經常帳盈餘的國家－中華人民共和國，就是持反對意見的國家。」

北京 財長 G20

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

貝森特：G20聯合公報難產「全因大陸扯後腿」不願面對龐大貿易逆差

因陸方持不同意見 G20財長會未發公報？陸外交部：深表遺憾

談貿易失衡 貝森特：G20國家也應用關稅擋下中國貨

中方異議 G20未發表聯合公報

相關新聞

未拔油管就開走 美地勤扯壞中國國航客機 狂撒一地燃油

中國國際航空一架原定由紐約飛往北京的波音747-8客機，日前在紐約甘迺迪國際機場進行地面加油時，因加油車司機操作失當，在未拔除油管的情況下逕自開走車輛，導致飛機機翼加油口遭強行扯斷並引發大面積燃油洩漏。這起嚴重的地面操作事故造成機體部件受損，涉事航班隨後宣布取消。對此，國航官方發文證實該起事件，並表示已迅速啟動國際航班應變預案，全力妥善安置受影響旅客。

實體瘤CAR-T治療1針99萬人民幣 外籍病患奔赴中國抗癌

中國國家藥監局（NMPA）近年累計核准多款CAR-T細胞治療產品，今年6月更批准由科濟藥業開發的舒瑞基奧侖賽注射液（商品名：愷力美）上市，成為全球首款獲批用於實體腫瘤的CAR-T細胞治療產品，海外尚無可商用同類藥物，加上中國治療價格是美國的三分之一，CAR-T細胞製備最快僅需八天，歐美需排隊數月，儘管一針高達99萬元（人民幣，下同），仍吸引愈來愈多的國外腫瘤患者千里赴中抗癌。

高盛預期人民幣未來數年每年升值3%至5%

國際投行高盛預期，在未來數年內，人民幣每年可以升值3%至5%，而中國出口強勁是推高滙價的原因之一

告別機上盒、多搖控！陸實施「一體化電視」全國規模部署

據大陸科技媒體「快科技」報導，8月31日，中國廣電「一體化電視」轉接器集採（集中帶量採購）公告正式發表。這是中國廣電首次就一體化電視終端進行全國性集中採購，標誌一體化電視全國推廣各項前期準備工作已基本就緒，正式進入規模部署實施階段。

陸車企銷量比亞迪跑第一！8月賣出44萬輛 上汽、奇瑞分居二、三名

大陸車企8月銷量陸續出爐，迎來一波回暖。其中，比亞迪以44.02萬輛穩居第一，上汽集團、奇瑞、吉利、長安銷量也均超過20萬輛；造車新勢力方面，零跑汽車銷售10.31萬輛，再創歷史新高，年增80.7%，連續兩個月突破10萬輛，持續領跑新勢力。

華虹宏力擴產12吋晶圓！建設代工產線 月產能估5.5萬片

大陸第二大晶圓代工廠華虹宏力宣布擴大12吋晶圓產能，華虹宏力表示，公司及全資子公司上海華虹宏力，擬與無錫錫虹國芯二期、華芯鼎新、國開公司共同對無錫華虹宏力三期半導體有限公司增資，建設月產能約5.5萬片的12吋特色製程晶圓代工產線，投資金額約21.2億美元（約新台幣670億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。