美財長稱大陸反對貿易失衡議題 北京：為施壓找藉口

美國財政部長貝森特在G20財長及央行總裁會議後表示，G20中有19個成員已同意解決造成全球經濟失衡的「廉價出口」問題，但中國持反對意見。中國商務部今天則稱，這是為對中施壓限制找藉口。

貝森特（Scott Bessent）1日在上述會議閉幕後的記者會上說，中國在全球貿易失衡等問題上持異議，導致G20財長與央行行長會議未能發表聯合公報。

央視新聞報導，在中國商務部今天舉行的例行記者會上，發言人黃玲被問及相關議題時表示，中方認為，利用G20等多邊機制場合炒作「經濟失衡」和「產能過剩」等論調，其實質是推行保護主義，為對中施壓限制找藉口，中方對此堅決反對。

黃玲聲稱，「這只會擾亂全球經貿秩序，損害全球經濟健康發展」。

貝森特當時向記者表示：「我們認為，非市場經濟體持續輸出源源不絕的廉價出口商品，這種狀況並不可持續。」他形容，這是除了一個成員國以外，所有其他G20成員都同意的觀點。

貝森特指出：「顯然，擁有全球最大且不可持續的經常帳盈餘的國家－中華人民共和國，就是持反對意見的國家。」