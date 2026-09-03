告別機上盒、多搖控！陸實施「一體化電視」全國規模部署

據大陸科技媒體「快科技」報導，8月31日，中國廣電「一體化電視」轉接器集採（集中帶量採購）公告正式發表。這是中國廣電首次就一體化電視終端進行全國性集中採購，標誌一體化電視全國推廣各項前期準備工作已基本就緒，正式進入規模部署實施階段。

一體成型電視以「應用軟體+轉接器硬體」，將機上盒功能融入電視機，使用者無須外接設備，即可收看直播、時移、回看等節目，開機即看，告別多遙控器與雜亂線纜，收視體驗得到切實改善。

集採啟動前，中國廣電已完成技術規範編制、28個省網業務對接驗證，以及統一App在多品牌終端上的深度適配測試，為後續設備供貨和入戶安裝打下紮實基礎。

據悉，今年4月，大陸國家廣播電視總局在正式舉行一體化電視全國推廣啟動儀式，大陸工信部、中國廣電、中國電信、聯通、移動等單位共同參與，宣告電視體驗全面升級。當時官方還透露，目前插入式微型機上盒千萬級規模部署與一體化電視百萬級試點任務已圓滿收官。

7月底，大陸國家廣播電視總局聯合工業和資訊化部已召開「一體化電視全國推廣工作部署會」，要求錨定年度數千萬部署目標不動搖，嚴格落實一體化電視技術標準。

另據新浪科技報導，大陸電視收視率確實在持續大幅下滑，‌開機率從2016年的70%左右，跌到2025年的不足30%‌；2026年仍在27-30%之間徘徊，電視銷量也在2025年創下近16年新低，只有2,763萬台。逾7成家庭電視處於「休眠」狀態。

至於電視機銷量，從2016年的5,089萬台至2025年的2,763萬台，10年跌了約46%；觀眾收視時長‌、電視日均收視時間，從2015年的180分鐘跌至65分鐘。‌