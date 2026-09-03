高盛預期人民幣未來數年每年升值3%至5%

國際投行高盛預期，在未來數年內，人民幣每年可以升值3%至5%，而中國出口強勁是推高滙價的原因之一。

香港信報今天在報導中引述高盛的報告表示，在岸（中國大陸境內）人民幣今年內升值近4%，中國出口強勁是推高滙價的原因之一，而大陸方面希望持續提升製造業在國際上的競爭力和市占率。

該行預期，美元將會逐步回軟，在這樣的背景之下，人民銀行可以容許人民幣有序升值，即使每年升幅在3%至5%之間，未來數年對當地製造業和出口商的影響也相對輕微，甚至可在經濟增長放緩的情況下，提升實際價值。

報告表示，中國有意持續推動人民幣國際化，滙率升值有助抵消投資者對利息差的憂慮，並增加外資持有人民幣計價資產的誘因。

報導並提到，如果美國再次對其他經濟體大幅提高關稅，或全球增長急速減緩，中國出口活動勢將受壓，倘若上述極端情況並未出現，該行估計人民幣在未來數年，可以每年平均出現低至中單位數幅度的升值，到2028年底升至6算（兌換美元）水平，2031年更可能上闖5.5水平。