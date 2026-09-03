陸企AI算力淘金賽 上游最賺

根據A股上市公司半年報梳理，AI算力上游成為最賺錢的賽道，AI算力產業鏈利潤沿著「晶片—算力基礎設施—大模型—行業應用」逐級遞減。

上游硬體利潤最高，包括AI晶片、光通訊皆收獲豐厚利潤；中游大模型仍在盈利爬坡，下游應用初現商業化曙光。業內分析認為，大陸AI產業下一步核心命題，是打通基礎模型與實體行業之間的價值閉環。

證券日報報導，在晶片方面，中科寒武紀上半年淨利潤人民幣23億元，年增123%；海光信息上半年淨利潤人民幣18億元，年增49.69%；記憶體晶片龍頭長鑫科技淨利潤人民幣776億元；光通訊「三巨頭」（中際旭創、新易盛、天孚通信）淨利潤合計人民幣223.8億元；整機環節的浪潮電子淨利潤年增269.59%；富士康雲服務商AI伺服器收入年增2.3倍。

騰訊研究院和AI研究機構SemiAnalysis的數據顯示，在詞元（Token）成本中，晶片成本佔比在40%到55%，基礎設施投入佔比在15%到20%。該成本結構決定產業鏈利潤池的大部分沉澱在上游。

上游的龐大利潤來自於雲服務商的大量需求，百度第2季資本開支高達人民幣114億元，年增接近200%；騰訊同期資本開支則達到人民幣528億元，年增176%；阿里巴巴此前更完成800億港元配售，所得款項淨額全部投入AI基建。

AI產業鏈中游大模型公司普遍呈現「收入快速增長、虧損仍存、但盈利能力正在改善」的格局。且受到上游算力成本高且持續漲價，開源模型普及又不斷壓低下游調用價格的兩頭擠壓行業格局。

不過目前盈利正在改善，比如MiniMax上半年毛利率由12.1%提升至17.9%；下游仍在積極確立商業化場景，目前「AI+辦公」是確定性較強方向之一，比如北京金山辦公軟件WPS365上半年營收年增60.84%，AI能力成為用戶付費轉化的核心驅動。