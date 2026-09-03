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人行行長潘功勝：不刻意追求貿易順差

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國人民銀行行長潘功勝出席G20財長和央行行長會議時表示，從不刻意追求貿易順差，並強調解決全球失衡，需要各國推動自身結構性改革。路透
中國人民銀行行長潘功勝出席G20財長和央行行長會議時表示，從不刻意追求貿易順差，並強調解決全球失衡，需要各國推動自身結構性改革。路透

中國人民銀行行長潘功勝出席G20財長和央行行長會議時表示，從不刻意追求貿易順差，並強調解決全球失衡，需要各國推動自身結構性改革。

近日於美國舉行的G20第二次財長和央行行長會議上，傳出因大陸對全球貿易失衡問題持不同意見，此次會議未能發表公報。大陸外交部則指出，對會議未能發表公報「深表遺憾」。

據大陸央行官網昨（2）日公布，潘功勝在會議上指出，貿易保護主義上升、國家安全問題泛化、政策環境不可預期是近年來全球失衡問題加劇的重要原因。解決全球失衡，「需要各國推動自身結構性改革」。「逆差國削減財政赤字，提高本國儲蓄率，順差國適度推動消費和投資增長」。同時，要堅持多邊主義，加強國際合作。各國都應制定中長期政策方案，做出明確承諾並堅定執行，避免來回「翻燒餅」（意指政策反覆無常）。

潘功勝表示，中方從不刻意追求貿易順差，堅持擴大內需、堅持高水平對外開放，以中國大市場為各方提供新機遇，為新一輪全球經濟動態平衡貢獻力量。

另據大陸財政部官網，此次參加會議的大陸財政部副部長廖岷指出，G20各方應維護自由貿易，促進普惠包容的經濟全球化，為國際貿易和資本流動創造有利的政策環境。「各方應全面、客觀、平衡看待全球失衡問題，並通過促進發展從根本上解決發展中國家債務問題」。

而大陸外交部發言人郭嘉昆昨天表示，各方在剛剛舉行的G20財長和央行行長會議上對相關問題持不同看法，大陸對會議未能發表公報「深表遺憾」，大陸願同美方共同落實兩國元首會晤達成的重要共識，並與各成員一道，推動G20在深化宏觀經濟政策協調、完善全球經濟治理、促進世界經濟增長方面發揮積極作用。

大陸央行也公布潘功勝、廖岷在會議期間，與美國財長貝森特、美國聯準會主席華許等各國官員分別會見，並交換意見，但未披露具體與美方會晤的細節內容。

貿易順差 中國人民銀行 G20

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