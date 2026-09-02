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西安放寬建商開價免送審 陸房市大鬆綁消化庫存

中央社／ 上海2日電
中國大陸在房市狂飆階段，「限價」曾是政府調控的重要工具。圖為西安市北二環附近在建的住宅樓。中新社
中國大陸在房市狂飆階段，「限價」曾是政府調控的重要工具。圖為西安市北二環附近在建的住宅樓。中新社

中國大陸在房市狂飆階段，「限價」曾是政府調控的重要工具。陝西西安日前公布房市新政，開放建商自主定價，只需要在網簽銷售平台填報「一房一價」，住建部門不再審核價格。

新措施實施後，建商可根據市場真實情況調整售價，有利消化庫存

每日經濟新聞「每經網」今天報導，「西安市支持房地產市場高品質發展工作措施」8月26日公布。其中最受關注的一條，是房地產開發企業自主確定項目銷售價格。

報導分析，這一條的分量比「降首付（頭期款）」、「提高公積金額度」都大。因為動的是過去房地產市場最敏感的一個變數：「價格」。

中國大陸很長一段時間，土地出讓時有價格規則，新建案銷售時有價格審核，建商的定價空間被限縮在一個區間裡。

報導指出，在房地產高速發展階段，限價曾經是重要的市場調控工具，作用是防止房價過快上漲。但房地產進入調整期後，市場需求下降、庫存增加、購屋者更加謹慎，價格管控造成建商很難快速通過價格調整消化庫存。於是形成一種現象，市場真實成交價已經變化，但新建案的官方價格管理機制調整卻跟不上變化。

建商 庫存 房市

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