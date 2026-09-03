廣州南沙「國際數港」 簽約多個項目

大陸國家數據領域國際合作廣州試點啟動會暨南沙「國際數港」建設工作推進會九月一日在廣州市南沙區舉行。一批算力和ＡＩ出海等跨境數據合作項目在活動現場集中簽約落地。

中新社報導，此次活動標誌著廣州國家數據領域國際合作試點從布局規畫邁入實質推進階段，以南沙作為核心承載區，構建「設施—規則—載體—生態」四位一體的國際數據合作體系。

大會現場落地多個項目，覆蓋智算集群建設、ＡＩ底座出海、數位文化出海等產業，形成多元互補的跨境數位產業群集。

其中，廣東詞元交易和服務中心啟動「來數加工廠」，通過機櫃物理隔離和本地化部署ＡＩ大模型，實現外數中算、詞元出海。該中心同步推出的「詞元貸」創新金融產品，將企業詞元產出、算力合約價值作為授信依據，破解ＡＩ算力企業融資痛點。

同時，南沙本土科技企業中科智城在現場推動鴻靈Zeno AI Nexus平台走向東協市場。中科智城國際合作總裁朱奕璇介紹，區別於傳統產品單向輸出出海模式，該企業採用「中國技術+東協本地渠道、政府資源」協同模式。