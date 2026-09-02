快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

挑戰博通！陸交換晶片龍頭定增募資超200億 加碼下一代晶片

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
博通是交換晶片領域霸主，在雲端資料中心的交換晶片市佔率高達9成。路透
博通是交換晶片領域霸主，在雲端資料中心的交換晶片市佔率高達9成。路透

大陸交換晶片龍頭盛科通信1日發布2026年度向特定對象發行A股股票預案，擬向不超過35名特定對象發行股票，募集資金總額預計不超過人民幣48億元（約新台幣227億），用於下一代高性能交換晶片研發和產業化等項目。該舉有望挑戰該領域被巨頭博通長期壟斷格局。

盛科通信主營業務為乙太網交換晶片及配套產品的研發、設計和銷售，是大陸國內首批且少數具備乙太網交換晶片規模量產能力的廠商，產品覆蓋從接入層到核心層的乙太網交換產品。

交換晶片（Switch Chip，或稱網路交換器晶片、ASIC交換晶片）是負責在電腦網路中快速接收、處理並轉發資料封包的核心積體電路。如果AI資料中心或大型網路是一座城市，GPU或伺服器是負責運算的大腦，交換晶片就是城市的「交通指揮中心」或「十字路口」，決定大量資料流動的走向與速度。

該公司公告，募資項目圍繞下一代高性能交換晶片研發和產業化項目面向算力集群建設需求，研發並產業化面向Scale-up（垂直擴展）和Scale-out（水平擴展）的下一代高性能交換晶片系列產品，預計實施周期4年，計劃總投資人民幣33億元；下一代互聯軟體、硬體和協議研究項目則重點佈局高性能網絡協議棧、光電融合下一代互聯技術及開放互聯協議三大方向，預計實施週期3年，計劃總投資人民幣8.24億元。

目前全球交換晶片龍頭由博通、Marvell與思科三家為主，其中博通是領域霸主，在雲端資料中心的交換晶片市佔高達9成。因博通除了硬體優勢外，其軟體開發套件（SDK）與龐大生態系也是網通設備廠極難被取代的關鍵。不過輝達目前憑藉其AI運算平台的綑綁銷售策略，力推自研乙太網路交換器平台 Spectrum-X，在AI雲端資料中心市佔緊追在後。

博通 晶片 募資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸GPU「四小龍」將全數上市 營收暴增背後仍難逃虧損

陸PCB巨頭生益砸百億擴產

台積電AI冷革命 散熱廠卡位！健策、一詮等研發微流道技術

高含輝ETF 法人按讚

相關新聞

挑戰博通！陸交換晶片龍頭定增募資超200億 加碼下一代晶片

大陸交換晶片龍頭盛科通信1日發布2026年度向特定對象發行A股股票預案，擬向不超過35名特定對象發行股票，募集資金總額預計不超過人民幣48億元（約新台幣227億），用於下一代高性能交換晶片研發和產業化等項目。該舉有望挑戰該領域被巨頭博通長期壟斷格局。

一次解約107名應屆生惹議…陸「車燈龍頭」董事長出面致歉

大陸車燈龍頭企業星宇股份日前一次與107名應屆大學畢業生解約，引發輿論爭議。星宇股份董事長兼總經理周曉萍今（2）日在網路業績說明會上再次致歉，稱公司已重新檢視並整改聘雇制度及流程，將保障勞工合法權益。

中國終止30年優惠 外籍個人股息、利息、紅利9/1起課稅20%

中國終止實施逾30年的外籍個人股息紅利免稅優惠。中國財政部、稅務總局公告指出，自9月1日起，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，改按「利息、股息、紅利所得」項目繳納個人所得稅，適用20%稅率，意味著這項自1994年實施的稅收優惠正式走入歷史。

宇樹科技爆高壓低薪 100元報銷也要王興興親批 官方：勿當真

《財經》雜誌近日揭露宇樹科技內部職場文化。報導指出，宇樹管理模式高度扁平，大量事項由創辦人王興興親自決策，員工面臨高工作強度及嚴格績效要求；相較具身智能新創公司，薪資及加薪幅度也被指偏低，近兩年更出現核心骨幹流失情況。對此，宇樹科技官方相關人士9月1日回應稱：「很多內容不實，切勿當真」。

全球城市億萬富翁人數排行 香港擁有106名僅次紐約

財富情報公司ALTRATA最新發表的「Billionaire Census 2026」報告顯示，截至去年底，香港擁有106名資產淨值達10億美元（約78億港元）的億萬富豪，人數位列全球城市第二，僅次於紐約的164名，而新加坡則擁有75名億萬富豪排行第5。

不只有花蓮了！大陸新增3家雲林文旦柚果園、包裝場輸陸資格

中秋節將至，大陸海關總署上周新增註冊79家台灣文旦柚果園和包裝場，授予其將文旦柚銷往大陸的資格，但因業者全部位於花蓮縣瑞穗鄉，引發獨厚單一縣市、「統戰大禮包」質疑。不過，陸方1日再度新增一批註冊果園和包裝場註冊，共有3家，且為雲林業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。