挑戰博通！陸交換晶片龍頭定增募資超200億 加碼下一代晶片

大陸交換晶片龍頭盛科通信1日發布2026年度向特定對象發行A股股票預案，擬向不超過35名特定對象發行股票，募集資金總額預計不超過人民幣48億元（約新台幣227億），用於下一代高性能交換晶片研發和產業化等項目。該舉有望挑戰該領域被巨頭博通長期壟斷格局。

盛科通信主營業務為乙太網交換晶片及配套產品的研發、設計和銷售，是大陸國內首批且少數具備乙太網交換晶片規模量產能力的廠商，產品覆蓋從接入層到核心層的乙太網交換產品。

交換晶片（Switch Chip，或稱網路交換器晶片、ASIC交換晶片）是負責在電腦網路中快速接收、處理並轉發資料封包的核心積體電路。如果AI資料中心或大型網路是一座城市，GPU或伺服器是負責運算的大腦，交換晶片就是城市的「交通指揮中心」或「十字路口」，決定大量資料流動的走向與速度。

該公司公告，募資項目圍繞下一代高性能交換晶片研發和產業化項目面向算力集群建設需求，研發並產業化面向Scale-up（垂直擴展）和Scale-out（水平擴展）的下一代高性能交換晶片系列產品，預計實施周期4年，計劃總投資人民幣33億元；下一代互聯軟體、硬體和協議研究項目則重點佈局高性能網絡協議棧、光電融合下一代互聯技術及開放互聯協議三大方向，預計實施週期3年，計劃總投資人民幣8.24億元。

目前全球交換晶片龍頭由博通、Marvell與思科三家為主，其中博通是領域霸主，在雲端資料中心的交換晶片市佔高達9成。因博通除了硬體優勢外，其軟體開發套件（SDK）與龐大生態系也是網通設備廠極難被取代的關鍵。不過輝達目前憑藉其AI運算平台的綑綁銷售策略，力推自研乙太網路交換器平台 Spectrum-X，在AI雲端資料中心市佔緊追在後。