快訊

沒吃澱粉就覺得沒吃飽？醫大推「5種食物」更滿足 第1種竟能撐6小時

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

聽新聞
0:00 / 0:00

中國宇樹科技上市第11個交易日 股價較首日腰斬

中央社／ 台北2日電

中國人形機器人製造商宇樹科技上市第11個交易日，股價跌破人民幣550元，市值跌破2224億元（約新台幣1兆元），較上市首日創下的1100元股價腰斬。

中國媒體澎湃新聞報導，宇樹科技於8月19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤股價攻上1100元，漲629.44%，總市值飆升至4449億元。

此後股價一路下滑，今日盤中跌破550元，跌逾4%，總市值跌破2220億元。

報導指，宇樹被譽為中國「人型機器人第一股」，它的上市被市場認為是行業從「燒錢講故事」邁入「盈利驗證」新階段，對資本市場而言，意味著四足機器人走向商業化，以及人形機器人正切入規模化交付。

宇樹科技創辦人王興興曾在網上投資者交流活動中回應市場對於股價、估值的關注。他表示，公司希望投資者是「認同公司的價值才買我們公司的股票」，而不是一味炒作；對於上市後的壓力，他則回應稱「有壓力更有動力」，公司將用好募集資金，加快募投項目實施，並以良好的業績回報股東。

針對宇樹股價下跌，中國官媒證券日報8月28日發文指，宇樹科技是全球人形機器人領域為數不多實現規模化出貨且已盈利的企業，不能簡單以短期股價漲跌判斷企業。人形機器人行業未來發展空間足夠大，但業績兌現週期漫長，技術疊代、商業化進度均存在不確定性。一旦商業化進度不及市場預期，企業就會面臨估值壓力。

科技 日股 人民幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投資人態度謹慎 SHEIN香港掛牌首日一度跌近10%

陸科創板企業 上半年獲利年增四倍

宇樹上市光環下的真相 員工：薪資偏低但工作強度不低

陸GPU「四小龍」將全數上市 營收暴增背後仍難逃虧損

相關新聞

不只有花蓮了！大陸新增3家雲林文旦柚果園、包裝場輸陸資格

中秋節將至，大陸海關總署上周新增註冊79家台灣文旦柚果園和包裝場，授予其將文旦柚銷往大陸的資格，但因業者全部位於花蓮縣瑞穗鄉，引發獨厚單一縣市、「統戰大禮包」質疑。不過，陸方1日再度新增一批註冊果園和包裝場註冊，共有3家，且為雲林業者。

長鑫HBM3E開始小量生產 阿里、寒武紀展開測試！最快明年採用

大陸記憶體廠長鑫存儲在高頻寬記憶體（HBM）有新進展，外電報導，長鑫已開始小量生產HBM3E，並計畫明年擴產；阿里巴巴旗下晶片公司平頭哥、寒武紀等正測試其產品，最快明年採用。

不再免稅…大陸外籍個人股息改課20%稅率 影響台商稅務成本

大陸官方宣布昨（1）日起執行新規，取消實施逾30年的外籍個人股息紅利免稅優惠，改按20%稅率課稅。稅務人士分析，該政策將增加在陸投資並取得分紅的台商個人稅務成本，雖可依規定扣抵大陸已繳稅額，但實際扣抵仍視個人在台灣應納稅額而定。

德陽推手 坦尚尼亞最大水電站啟用

由大陸東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）提供全部發電裝備的坦尚尼亞朱利諾水電站，已於八月底正式投入使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。