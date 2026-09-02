中國宇樹科技上市第11個交易日 股價較首日腰斬

中國人形機器人製造商宇樹科技上市第11個交易日，股價跌破人民幣550元，市值跌破2224億元（約新台幣1兆元），較上市首日創下的1100元股價腰斬。

中國媒體澎湃新聞報導，宇樹科技於8月19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤股價攻上1100元，漲629.44%，總市值飆升至4449億元。

此後股價一路下滑，今日盤中跌破550元，跌逾4%，總市值跌破2220億元。

報導指，宇樹被譽為中國「人型機器人第一股」，它的上市被市場認為是行業從「燒錢講故事」邁入「盈利驗證」新階段，對資本市場而言，意味著四足機器人走向商業化，以及人形機器人正切入規模化交付。

宇樹科技創辦人王興興曾在網上投資者交流活動中回應市場對於股價、估值的關注。他表示，公司希望投資者是「認同公司的價值才買我們公司的股票」，而不是一味炒作；對於上市後的壓力，他則回應稱「有壓力更有動力」，公司將用好募集資金，加快募投項目實施，並以良好的業績回報股東。

針對宇樹股價下跌，中國官媒證券日報8月28日發文指，宇樹科技是全球人形機器人領域為數不多實現規模化出貨且已盈利的企業，不能簡單以短期股價漲跌判斷企業。人形機器人行業未來發展空間足夠大，但業績兌現週期漫長，技術疊代、商業化進度均存在不確定性。一旦商業化進度不及市場預期，企業就會面臨估值壓力。