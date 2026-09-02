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分析指美國債務飆升可能衝擊港幣美元聯匯制度 籲港府及早因應

中央社／ 香港2日電

有分析表示，美國債務正不斷上升，可能會衝擊港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度，香港當局應該及早因應。

信報前總編輯、政經分析家陳景祥今天在明報撰文表示，美國財政部上月公布，美國聯邦總債務首次突破40兆美元。

文章表示，金融市場更關注的是美國財政赤字占國內生產毛額（GDP）比例，以及公眾持有的政府債務規模，而當前美國債務占GDP比例已達123%，遠超國際認可的60%「安全線」，顯示美國政府財政存在結構失衡。

文章認為，面對40兆美元債務危機，美國政府不可能坐視不理，而不管美國用什麼對策，未來日子美元前景都會變得更不明朗、風險更高，跟美元掛鉤的香港聯匯制度，在這種情況下會隱藏什麼危機，香港金融管理局應該及早防禦。

文章表示，金融穩定是香港作為國際金融中心的最大優勢，聯繫匯率有可能影響金融穩定，特別行政區政府不能掉以輕心。

中國與英國於1982年開始談判香港前途問題後，香港民心不穩，既出現移民潮，港幣也被拋售，幣值滑落。

當時的港英政府為了穩定港幣匯率及民心，於1983年底實施聯匯制度，基本上訂定港幣7.8元兌換1美元，匯率只可以在7.75至7.85元之間浮動，一旦超出此區間，金管局就會介入市場干預。

1998年亞洲金融風暴期間，外資狙擊港幣，當時外界也擔心聯匯制度將會崩潰，但在北京方面的支持下，港幣最終保持穩定，聯匯未受影響。

近幾年來，隨著全球局勢不穩及地緣政治風險上升，香港財經界及部分媒體又再關注地緣政治會否影響聯匯的運作。

此外，美國在俄烏戰爭爆發把俄羅斯從環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統剔除之後，香港方面也有人擔心，一旦中美關係急速惡化，香港也會面對類似情況。

去年初，金管局總裁余偉文曾撰文重申，港幣與美元掛鉤的聯匯制度行之有效，無需改變，並強調港方一直評估各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，確保有足夠能力應對。

他說，聯匯制度自1983年10月實施至今超過40年，經歷多次經濟和利率週期，應對了多次全球性和區域性的金融危機，已成為與香港經濟和金融體系密不可分的核心組件；聯匯制度為香港提供一個持久穩定的貨幣環境，一直行之有效。

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