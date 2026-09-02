陸手機業喊漲 最高調升17%

記憶體成本持續攀升，迫使大陸手機市場再掀漲價潮。華為、小米、榮耀等多家手機廠商昨（1）日同步漲價，覆蓋多款機型，漲幅從人民幣200元至1,000元不等，其中，華為主力機型最高漲幅17%。

此次漲價涵蓋各品牌中階至旗艦機型，其中華為Mate 80、榮耀Magic8及小米17等主力旗艦系列均調高售價，部分中階及平價機型亦同步跟進。

華為方面，Mate 80各版本起售價均調高人民幣800元，Mate 80 Pro各版本則均調高人民幣1,000元，Mate 80 Pro Max兩款容量版本也均調漲人民幣1,000元，最高16GB＋1TB版本售價來到人民幣9,999元。此外，中階機款暢享90 Pro Max各版本均調漲人民幣200元。

榮耀方面，Power2及Magic8同步調漲售價。Power2的兩種版本漲幅介於人民幣500元至600元，Magic8四種版本漲幅介於人民幣300至500元。

小米方面，小米17系列及REDMI K90系列等多款手機亦同步漲價，也是繼8月2日後再度調整售價。小米17及17 Pro起售價均調漲人民幣300元，17 Pro Max漲幅達人民幣500元，小米17T則調漲人民幣200元至3,499元；REDMI K90 Max及K90至尊版均調漲人民幣400元，REDMI Turbo 5 Max則調漲人民幣200元。

這波漲價目前主要集中在中國大陸市場，尚未看到相關品牌在台灣同步宣布調漲手機售價。

小米總裁盧偉冰此前表示，目前任何一款手機定價，都會受記憶體成本大幅上漲影響，預判記憶體漲價趨勢至少會延續到2027年底。