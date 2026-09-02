不再免稅…大陸外籍個人股息改課20%稅率 影響台商稅務成本

大陸官方宣布昨（1）日起執行新規，取消實施逾30年的外籍個人股息紅利免稅優惠，改按20%稅率課稅。稅務人士分析，該政策將增加在陸投資並取得分紅的台商個人稅務成本，雖可依規定扣抵大陸已繳稅額，但實際扣抵仍視個人在台灣應納稅額而定。

大陸財政部、稅務總局昨天發布「關於外籍個人股息紅利個人所得稅政策有關事項的公告」顯示，外籍個人從外商投資企業取得股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用20%稅率。

公告再指，外商投資企業向外籍個人支付股息紅利時，應代扣代繳稅款，並於支付所得的次月15日內申報納稅。若未扣繳，外籍個人應於取得所得的次年6月30日前繳納稅款。

針對台商稅務影響，一名熟悉兩岸稅務的人士向本報記者指出，台商個人在大陸取得股息紅利後，若已在大陸繳納20%個人所得稅，返台申報時可依規定辦理稅額扣抵，但能否全額扣抵，仍須視個人在台灣的應納稅額而定。

他舉例，假若同筆股息紅利在台灣申報後增加新台幣100元稅額，但在大陸已繳納新台幣300元，原則上只能扣抵新台幣100元。而實際影響仍取決於個人的所得來源及分配情況，若在台灣沒有足夠應納稅額可供扣抵，大陸已繳稅額就未必能全額抵減，形成額外稅負。

央視新聞提到，大陸自1994年起為促進改革開放、吸引外商投資，對外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利暫免徵收個人所得稅。而隨著經濟社會發展，稅制更加注重公平統一，取消相關優惠政策也有利於堵住一些個人利用轉外籍來避稅的漏洞。