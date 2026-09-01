使用AI模型企業購買趨勢轉變 更多考量CP值

瑞銀證券今天表示，詞元投資回報率（Token ROI）是今年上半年明顯的行業趨勢轉變。對於人工智慧（AI）模型詞元的花費，從5、6月不再直線往上增長，而是將性價比因素納入購買決策。

第23屆瑞銀證券中國A股研討會上午在深圳開幕，同步舉辦線上媒體分享會。

在「中國人工智慧及互聯網行業」專場中，瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋表示，觀察到Token（AI模型的最小運算單位）ROI是上半年非常明顯的行業趨勢轉變。

熊瑋表示，早些時候行業只是關注模型的使用，出現一個熱門詞彙Tokenmaxxing（企業員工在內部競爭誰消耗的詞元更多）。當時企業在年初想要深化自己的AI adoption（組織將AI技術融入業務流程的過程），非常鼓勵內部的用量。但進行了一段時間，發現這不一定是最優的策略，因為一方面會造成相關的AI帳單居高不下，甚至超過一開始的預算。另外很難衡量這些token用量能帶來的經濟價值。

熊瑋指出，所以從年中開始更多行業的聲音，來自模型的使用方—包括企業、開發者、用戶等，開始強調做Token optimization（用更少的token完成同樣的任務），也就是在整個花費的分配中，平衡絕對的性能領先和性價比，對於自己的AI帳單也出現更強的ROI管控意識。

熊瑋分析，在Token ROI被行業更多關注的背景下，全球的模型市場可能更加分層。隨著用戶這一端越來越熟悉怎麼樣的模型能夠嵌入自己的工作流，對AI需求更自然越來越細化。

熊瑋以跟歐美投資者交流時，所發現來自行業的趨勢為例，能分辨出來比如說最高價值、最敏感、對於品質要求最高的任務，還是必須使用全球頂尖的模型。但在企業工作環境裡價值或風險比較低、大量重複的工作，可以考慮更便宜的版本。

熊瑋指出，企業的平均模型token花費，從5、6月份這個指數不再直線往上增長了。這說明行業對於ROI的討論影響了企業實際花費決策，大家開始把能力以外的部分，尤其性價比因素，更多納入購買決策裡面。