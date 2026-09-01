台灣文旦柚賣進大陸了！ 今年首批在廣東東莞銷售

中秋節將至，台灣今年第一批輸入大陸的文旦柚已在上月29日完成核驗，將在3日起舉行的廣東東莞台博會正式銷售。這一批文旦柚均來自花蓮縣瑞穗鄉鶴崗村。上周，大陸國台辦才披露，大陸海關總署網站新增註冊了一批台灣文旦柚包裝場及果園，擴大開放台灣文旦柚銷往大陸。

綜合南方+、東莞台博會微信公眾號，台灣今年第一批輸入大陸的文旦柚，產自花蓮縣瑞穗鄉鶴崗村，經東莞港順利通關入境，即將亮相於9月3日至6日舉行的2026第十七屆東莞台灣名品博覽會。

今年4月鄭習會後，中共中台辦發布對台「十項措施」。報導指，為落實其中為台灣農漁產品輸入大陸提供便利、支持參與展銷對接會的措施，連日來，東莞市台港澳事務局聯合東莞台協，主動對接東莞海關、沙田海關，打通進口綠色通道，全流程高效推進通關、查驗作業。

報導指，8月29日，工作人員加班完成全部核驗放行手續，盡可能壓縮運輸等待時間，「只為鎖住文旦柚的原生清甜口感」，報導並形容稱，「從花蓮鶴崗的果樹枝頭，到東莞市民的舌尖，這趟鮮甜之旅走得高效又順暢」。

報導表示，日前，大陸海關總署新公布註冊了一批台灣文旦柚果園和包裝場，便利更多台灣業者把文旦柚銷往大陸。東莞積極響應、馬上落實，以第十七屆東莞台博會為抓手，把政策便利轉化成市民能嘗到的實惠、台農能摸到的銷路。

今年六月，大陸在海峽論壇期間舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購文旦柚等台灣農漁產品。大陸國台辦上月26日透過記者會披露，大陸海關總署網站日前新增註冊了一批台灣文旦柚包裝場及果園。並指簽約會後，兩岸有關方面在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，積極推動簽約事項穩步落實。

據了解，此次新增名單共79家，包括8處包裝場以及71家果園，全位於花蓮縣，台南等縣市則仍舊未獲得銷陸資格。

陸委會對此表示，陸方再次單方宣布恢復台灣文旦柚輸入，但與其公布前兩批的作法相同，只有符合政治前提和條件的包裝場和果園才能獲得註冊，顯非基於科學檢驗資格來開放，此種作法就只是包裝成「中秋大禮包」的統戰宣傳，兩岸農產貿易仍可能面臨隨時被中斷的「不確定性」。