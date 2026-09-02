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德陽推手 坦尚尼亞最大水電站啟用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
圖為朱利諾水電站內景。本報德陽傳真
圖為朱利諾水電站內景。本報德陽傳真

大陸東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）提供全部發電裝備的坦尚尼亞朱利諾水電站，已於八月底正式投入使用。

朱利諾水電站坐落於坦尚尼亞魯菲吉河下游，是坦尚尼亞規模最大的水電站。電站共裝設九台單機容量二三五兆瓦立式混流機組，總裝機容量二一一五兆瓦，刷新了大陸自主品牌一次性出口容量最大的水電設備合同紀錄。該專案還獲評二○二五年度《工程新聞紀錄》（ENR）全球最佳專案。

該電站投產後，輸出電力約占坦尚尼亞全國電力供應總量一半，推動坦尚尼亞由電力短缺國轉變為電力盈餘國，有望推動當地電價降低百分之卅，同時具備向周邊國家輸出電力的能力。穩定充沛的電力供給，將為坦尚尼亞吸引商業投資、推進工業化創造有利條件，帶動就業、提高居民收入，啟動國家經濟發展動能。

二○二○年，總部位於四川德陽的東方電機拿下朱利諾水電站九台機組研製供貨合同，承接水輪機、發電機、主進水閥等全套設備的研製、供貨、安裝、調試及試運行全流程服務。二○二三年十二月，專案全部主設備完成發運；二○二四年二月十五日，電站首台機組滿負荷並網一次成功；二○二五年一月，專案實現「一年六投」，刷新坦尚尼亞水電站建設速度紀錄。機組運行以來，年發電量突破卅一億度，有力助推當地民生改善與社會生產力提升。

坦尚尼亞 水電 規模 大陸

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