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美元連2個月走弱 人民幣即期匯率8月升值0.4%
美元指數連續第2個月走弱，人民幣兌美元即期匯率8月升值0.4%，多次刷新3年多新高。
根據中國外匯交易中心官網，人民幣兌美元匯率中間價今天報6.7809元兌1美元，升值19個基點（0.0019）。人民幣兌美元即期收盤價6.7218元。
新華財經報導，美國財政部計劃加快回購政府債券，海外投資者對美國政策方向產生新的擔憂，美元指數連續第2個月走弱，累計下跌0.9%。受此影響，人民幣兌美元匯率整體持續走高，並在8月19日至24日加速升值。
8月，在岸人民幣兌美元（即期匯率）累計升值278個基點，漲幅0.4%；離岸人民幣累計升值345個基點，漲幅0.5%。
根據澎湃新聞，人民幣兌美元即期匯率從7月31日的6.7476升值到8月31日的6.7198。中間價則從7月31日的6.7894，到8月31日報6.7828，整個8月，累計升值66個基點。
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