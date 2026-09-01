美元連2個月走弱 人民幣即期匯率8月升值0.4%

大陸國產GPU「四小龍」之一燧原科技即將登陸科創板，發行價定為每股142.18元（人民幣，下同），上市市值約612億元。「四小龍」的其他公司摩爾線程、沐曦、壁仞等GPU業者已在過去一年相繼上市，雖然營收快速成長，但仍普遍處於虧損階段，龐大研發支出也使業者持續透過上市、赴港掛牌及配股等方式尋求資金。

2026-09-01 17:01