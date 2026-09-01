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陸房市持續分化 百城二手房價續跌、一線新房逆勢漲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸房市示意圖。 中新社
大陸房市示意圖。 中新社

中國大陸房市持續分化。中指研究院數據顯示，8月百城二手住宅平均房價月減0.45%，一、二線城市跌幅擴大；新建住宅則受上海、北京等高價建案帶動，百城新建住宅平均房價月增0.15%。分析認為，一線城市單獨出現的市場動能，對低線城市產生的外溢效果可能有限，而低線城市房價仍持續尋底。

中指研究院發布報告，根據中國房地產指數系統百城價格指的調查數據，2026年8月，房地產市場進入傳統淡季，百城二手住宅均價月減0.45%，跌幅較上月擴大0.01個百分點。

新房方面，8月上海、杭州、成都、天津等部分重點城市仍有優質建案推出，帶動百城新房價格上漲，百城新建住宅均價月增0.15%，年增2.04%。

按城市層級來看，二手住宅方面，8月一線、二線及三四線城市二手住宅價格按月分別下跌0.35%、0.54%、0.41%，一線和二線城市按月跌幅較上月分別擴大0.10%和0.09%，三四線城市按月跌幅較上月縮小0.07%。與去年同期相比，一線、二線及三四線城市分別下跌6.43%、7.56%、6.86%。

新建住宅方面，8月，一線城市新建住宅價格月增0.39%，年增5.30%，其中上海、北京、廣州按月分別上漲0.53%、0.25%、0.13%，新房價格上漲仍主要來自於新推出高價建案帶動。二線城市按月上漲0.09%，按年上漲1.74%。三四線代表城市按月下跌0.12%，按年下跌2.29%。

市場展望方面，中指研究院指出，傳統銷售旺季「金九銀十」臨近，房企推案預計將保持一定規模，但民眾購屋意願與能力修復仍需時間，短期新房銷售或延續築底回穩態勢。

二手房方面，重點城市成交量有望保持一定活躍度，「以舊換新」等政策或進一步疏通換屋需求，短期房價預計延續小幅波動態勢。

路透近日一項調查顯示，中國大陸今年房價跌幅預計將略小於先前預測，但房地產投資及銷售的下滑幅度可能進一步擴大，凸顯深陷危機的房地產市場仍未穩定下來。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區總監Dan Wang指出，中國政府對於推動房地產周期反轉的興趣有限。主要政策措施集中在消化過剩住宅庫存，而新建住宅開發將大幅減少。

S&P Global（China）Ratings企業評等副總監任映雪則表示，雖然一線城市房價呈現階段性及周期性改善，但同一城市內仍因地段及住宅品質不同而存在價格分化，並非出現全面性的房價上漲。一線城市單獨出現的市場動能，對低線城市產生的外溢效果可能有限，而低線城市房價仍持續尋底。

二手房 房價 房市

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