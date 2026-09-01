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實施逾30年免稅優惠退場 陸外籍個人獲外商股息紅利今起課20%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸從今天起執行新規，要求外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用20%稅率。路透
大陸從今天起執行新規，要求外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用20%稅率。路透

大陸從今天起執行新規，要求外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用20%稅率。大陸官媒引述業內人士，此舉有利於維護稅制公平統一，還能夠堵塞稅收漏洞。

大陸財政部、稅務總局發布《關於外籍個人股息紅利個人所得稅政策有關事項的公告》外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照“利息、股息、紅利所得”繳納個人所得稅，適用20%稅率。

其次，外商投資企業向外籍個人支付股息紅利時，應當代扣代繳稅款，並於支付所得的次月15日內申報納稅。外商投資企業未扣繳稅款的，取得股息紅利的外籍個人應當在取得所得的次年6月30日前繳納稅款；稅務機關通知限期繳納的，外籍個人應當按照期限繳納稅款。

同時，《財政部 國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》第二條第（八）項經廢止。

上述通知發布於1994年5月，原始通知中所提及的第二條「下列所得，暫免徵收個人所得稅」，就包括外籍個人以非現金形式或實報實銷形式取得的住房補貼、伙食補貼等；外籍個人按合理標準取得的境內、外出差補貼；外籍個人取得的探親費、語言訓練費、子女教育費等。其中第八項即為「外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得」。

新華社指出，為促進改革開放、吸引外商投資，大陸自1994年起對外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得暫免徵收個稅。隨著全國統一大市場的建立，我國正在逐步清理規範稅收優惠政策。

業內人士表示，取消外籍個人從外商投資企業取得股息紅利所得免徵個稅的政策，有利於維護稅制公平統一，推進全國統一大市場建設，還能夠堵塞稅收漏洞，更好地發揮稅收調節作用。

今年以來，大陸明顯加強對高收入自然人的股息、境外所得徵管。

大陸國家稅務總局今年6月曝光5起高收入自然人偷逃個人所得稅案件；大陸財政部及國家稅務總局於2026年7月發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》（21號公告）及配套徵管規定（15號公告），分析指出，未來不只信託分配收益可能要課稅，居民個人把財產放進境外信託時，也可能先被課徵20%個人所得稅。

免稅 股息 大陸財政部

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