陸GPU「四小龍」將全數上市 營收暴增背後仍難逃虧損

大陸國產GPU「四小龍」之一燧原科技即將登陸科創板，發行價定為每股142.18元（人民幣，下同），上市市值約612億元。「四小龍」的其他公司摩爾線程、沐曦、壁仞等GPU業者已在過去一年相繼上市，雖然營收快速成長，但仍普遍處於虧損階段，龐大研發支出也使業者持續透過上市、赴港掛牌及配股等方式尋求資金。

大陸國產GPU「四小龍」之一的燧原科技8月31日發布首次公開發行股票並在科創板上市發行公告。相關公告顯示，燧原科技發行價為每股142.18元。本次發行價格確定後發行人上市時市值約為611.87億元。

燧原科技主營業務收入從2023年的2.92億元增至2025年的9.86億元。公司預計，2026年1月到9月實現營業收入23億元至30億元，年增325.78%至455.36%，預計歸屬於母公司股東的淨利潤為虧損7億元至8.6億元。

彭博指出，燧原科技以用於雲端和數據中心工作負載的AI加速器而聞名，是中國推動國產AI晶片技術發展前沿的少數新創企業之一。申萬宏源研究的報告指出，中國AI算力需求仍持續超過國內供給，燧原科技的市場占有率估計為1.7%，躋身國內領先AI晶片廠商之列。但也要看到，燧原科技實現盈利可能仍需時間。

若看「四小龍」的其他三家公司，摩爾線程、沐曦股份和壁仞科技已在過去一年相繼上市，並在近期相繼披露半年報。三家公司的上半年營收均來到約10億元量級，實現大幅增長，但同時也仍在面對資金壓力。

沐曦股份2026年上半年實現營收13.2億元，年增44.7%，非歸母淨虧損4885.9萬元，與去年同期相比縮窄75.8%；壁仞科技上半年實現營收12.4億元，年增1997.6%；摩爾線程今年上半年實現營收17.36億元，超過2025年全年營收，年增147.42%，扣非歸母淨虧損為1.51億元，與去年同期相比縮窄52.37%。

大陸財新網指出，若從本業獲利能力來看，這幾家公司均尚未實現獲利。沐曦上市時披露，預計公司最早於2026年達到損益兩平；摩爾線程則披露，預計最早於2027年實現合併報表獲利。

沐曦股份說明，中國GPU晶片市場長期由國外大廠主導，國產GPU晶片面臨技術標準適配及用戶習慣轉換等障礙，需投入大量資源用於研發、市場拓展和生態系建設；其次，晶片產品要導入重點產業客戶，需經歷技術驗證及生態系適配，公司目前營收規模仍然難以支應各項成本及費用；此外，公司仍需持續增加研發投入，並因實施股權激勵計畫，須認列較大金額的股份支付費用。

上半年，摩爾線程、沐曦、壁仞研發投入分別為7.69億元、5.25億元、8.04億元，均呈兩位數成長，占營收比重分別為44%、40%、65%。有大陸國產晶片業界人士表示，若以單一世代晶片來看已經能夠實現獲利，但這一代晶片賺到的錢仍需持續投入下一代晶片研發，因此目前整體仍處於虧損狀態。

上述企業對外部資金的需求仍在持續。摩爾線程8月初宣布，擬發行境外上市外資股（H股），並申請在港交所主板掛牌上市，該提案還需提交公司股東會審議；沐曦股份已於6月宣布擬赴港上市，董事會及股東大會已陸續審議通過；壁仞7月8日完成H股配售，發行1.53億股新股，募集資金淨額約70.4億港元。