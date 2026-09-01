大陸發現超大型銅金礦 金潛在資源抵10餘個大型金礦

中國大陸礦藏勘查又取得重大成果。新京報引述來從大陸自然資源部的消息指出，近日，安徽宣城茶亭地區銅金礦勘查取得重大突破，有望在華東地區新形成大型銅金資源基地，對提升中國銅、金資源安全保障能力具有重大戰略意義。

報導稱，茶亭銅金礦床坐落於長江中下游成礦帶南陵—宣城銅金礦集區，地處長三角腹地，是近年來中國在火山岩覆蓋區新發現的具有超大型規模潛力的隱伏斑岩型銅金礦床。礦區主礦體長約1.2公里，寬約1.1公里，單孔礦體最大視厚度達1,371公尺。初步估算，銅潛在資源超數個大型銅礦規模，金潛在資源超十餘個大型金礦規模。

新京報表示，目前茶亭銅金礦床深部礦體尚未完全揭穿，資源儲量仍有較大上升空間，伴生銀、硫等有益組分可綜合回收利用，未來建成後有望打造成為中國華東地區超大型銅金生產基地。

安徽省自然資源廳2008年起安排財政資金，持續組織開展茶亭銅金礦普查工作，2018年提交普查報告，2025年9月公開掛牌出讓「安徽省宣州區茶亭銅多金屬礦勘查」採礦權。2025年10月，西藏玉龍銅業股份有限公司以人民幣86億元競得該礦權。

今年初，大陸自然資源部將茶亭銅金礦勘查等列入2026年重點勘查項目。安徽省、宣城市、宣州區三級自然資源主管部門主動服務，做好要素保障。西藏玉龍銅業落實企業主體責任，加大資金投入，短短四個月，完成鑽探工作量近十萬公尺，取得重大突破。

新京報指出，此次找礦突破，對長江中下游成礦帶找礦工作具有重要指導作用。下一步，自然資源部將繼續深化央地企聯動機制，推動戰略性礦產勘探開發和增儲上產，保障國家能源資源安全。