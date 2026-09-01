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宇樹上市光環下的真相 員工：薪資偏低但工作強度不低

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)
宇樹科技敲鐘上市，宇樹科技創辦人王興興表情平靜。(取材自第一財經)

大陸《財經》雜誌近日揭露宇樹科技內部職場文化。報導指出，宇樹管理模式高度扁平，大量事項由創辦人王興興親自決策，員工面臨高工作強度及嚴格績效要求；相較具身智能新創公司，薪資及加薪幅度也被指偏低，近兩年更出現核心骨幹流失情況。

《財經》近日刊文「宇樹的王」，多名宇樹員工表示，公司沒有管理層級，需要王興興審批的事情很多。他的溝通方式相對直接嚴厲，也相當重視成本控制及產品細節，時常與第一線員工討論產品，包括一顆螺絲釘的長度；同時要求員工不得對外透露公司消息。

報導指出，在宇樹工作壓力很大。經常有員工在王興興辦公室外排隊等待審批。員工向王興興彙報時，語速必須夠快，說說完兩句話大概率會被打斷，或被催促快點講。

王興興本人也維持高強度工作。一名員工表示，王興興凌晨兩、三點還會在群組發布技術文件，通常凌晨三、四點才離開公司，隔天上午八點又能在辦公室看到他，周末也會到公司。王興興個性內向，早期拒絕參加一切採訪和公開活動，直到投資人對其投資人關係及政府關係提出要求後，他才開始在公開場合露面。

內部管理及績效要求方面，研發人員被批評是常有的事，宇樹績效評分區間為0至1.5分，王興興給高階主管的評分均為1分以下或1分。另有研發部員工認為，公司現有獎懲機制「只有罰，幾乎沒有獎」。

薪資方面，多名接近宇樹的人士表示，宇樹薪資在業界並不算高。離職員工指出，和過去工業機器人公司相比，宇樹的薪資會高一點，但和2023年之後興起的具身智能創業公司相比，宇樹的薪資水平偏低。公司也不在意員工環境和福利，辦公桌只有一張桌面，連櫃子和抽屜都沒有，年會也只是吃個飯就結束。

另有員工表示，一般員工加薪幅度也低於業界普遍水準，但工作強度並不低，早期除了「996、大小周」的工作制度外，還可能需要額外加班。有資深員工表示，去年和今年是宇樹核心骨幹流失率最高的兩年。

8月19日，宇樹科技登陸科創板，開市值一度衝到人民幣4449億元。不過外界也關注到，王興興在現場全程沒有笑容。報導也引述公司員工的說法，上市當天，公司內部沒有期待中的慶祝，大家都在工作，「一杯上市的可樂也沒有」。

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