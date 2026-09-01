快訊

44萬股民注意！ 月配績效王00929最新配息出爐

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

聽新聞
0:00 / 0:00

交易遭喊停後逐步分拆 Manus公告已正式恢復獨立營運

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸人工智慧新創公司Manus今天在官網公告，已正式恢復獨立運營。圖／取自Manus官網
大陸人工智慧新創公司Manus今天在官網公告，已正式恢復獨立運營。圖／取自Manus官網

大陸人工智慧新創公司Manus過去一個月陸續揭露恢復獨立經營的進度。Manus今天在官網公告，已正式恢復獨立營運，創始團隊將繼續領導公司，致力於產品創新，並為全球用戶推進通用AI代理的發展。

公告指出，「我們以自Manus誕生之初便驅動我們的同樣創新動力，邁入這新的篇章。作為一家獨立的代理實驗室，我們將繼續拓展通用AI代理的能力邊界，把新能力轉化為產品」。

公告提及，對於部分用戶而言，此次過渡需要備份和恢復數據，並應對訪問的臨時中斷。如果已備份數據但尚未恢復，可通過恢復入口進行恢復。未受這些措施影響的用戶無需採取任何操作。

臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購Manus，大陸商務部對此曾表示，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境併購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。

隨後，大陸發改委外商投資安全審查工作機制辦公室4月27日公告，依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

在今年4月被大陸監管部門喊停後，Manus與Meta逐步分拆。Manus上月11日向使用者發布消息，即將恢復獨立運營，作為恢復獨立運營的條件之一，部分使用者在2025年12月29日當天或之後產生的數據將被刪除，從時間點來看，Meta去年宣布收購Manus的日期正是2025年12月29日。也就是說，Manus需要刪除的部分數據，實際上就是Meta收購當天及之後產生的數據。

Meta撤出後，Manus的股權也有可能再有變化。路透今年7月引述知情人士報導，騰訊正洽談成為Manus最大股東，並與Manus原有投資者真格基金及HSG合作，計劃以不少於20億美元從Meta手上買回公司。

人工智慧 團隊 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遵循Meta賺錢模式？OpenAI宣布廣告年化營收達10億美元里程碑

中國法院凍結安世半導體百億元股權

國際小學堂／開放權重AI 在開源、閉源間折衷

欺騙、無視指令…人工智慧失控案例飆增

相關新聞

陸手機掀漲價潮 華為、小米、榮耀最高調漲逾4700元

記憶體成本持續攀升，中國大陸手機市場再掀漲價潮，華為、榮耀及小米多款中階至旗艦手機今起同步調高售價，最高漲幅達1,000元（合約新台幣4,705元），其中Mate 80 Pro Max的16GB＋1TB版本已逼近人民幣萬元大關。小米集團總裁盧偉冰此前表示，下半年部分大陸國產直板旗艦手機的售價很可能會突破萬元大關。

香港機械人零售店開業 財爺先光顧 店長「小蓋」接單、揀貨到交付1分鐘

具身智能技術快速發展，正在從實驗室走向商業場景。全港首家機械人全自主零售店1日起正式投入營運，首批三家門店同步開業，分別設於紅磡、灣仔及啟德，市民可前往體驗由支援多語言的機械人提供服務，完成接單、支付、取貨的自動化購物。

大陸發現超大型銅金礦 金潛在資源抵10餘個大型金礦

中國大陸礦藏勘查又取得重大成果。新京報引述來從大陸自然資源部的消息指出，近日，安徽宣城茶亭地區銅金礦勘查取得重大突破，有望在華東地區新形成大型銅金資源基地，對提升中國銅、金資源安全保障能力具有重大戰略意義。

宇樹上市光環下的真相 員工：薪資偏低但工作強度不低

大陸《財經》雜誌近日揭露宇樹科技內部職場文化。報導指出，宇樹管理模式高度扁平，大量事項由創辦人王興興親自決策，員工面臨高工作強度及嚴格績效要求；相較具身智能新創公司，薪資及加薪幅度也被指偏低，近兩年更出現核心骨幹流失情況。

交易遭喊停後逐步分拆 Manus公告已正式恢復獨立營運

大陸人工智慧新創公司Manus過去一個月陸續揭露恢復獨立經營的進度。Manus今天在官網公告，已正式恢復獨立營運，創始團隊將繼續領導公司，致力於產品創新，並為全球用戶推進通用AI代理的發展。

投資人態度謹慎 SHEIN香港掛牌首日一度跌近10%

大陸快時尚跨境電商SHEIN今天在香港掛牌上市，開盤價報48.56港元，與發行價持平，隨後跌幅擴大，盤中一度重挫近10%，最低來到43.72港元。分析指出，SHEIN面臨營收成長放緩、國際貿易政策變動及地緣政治等壓力，投資人對其估值仍持謹慎態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。