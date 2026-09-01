交易遭喊停後逐步分拆 Manus公告已正式恢復獨立營運

大陸人工智慧新創公司Manus過去一個月陸續揭露恢復獨立經營的進度。Manus今天在官網公告，已正式恢復獨立營運，創始團隊將繼續領導公司，致力於產品創新，並為全球用戶推進通用AI代理的發展。

公告指出，「我們以自Manus誕生之初便驅動我們的同樣創新動力，邁入這新的篇章。作為一家獨立的代理實驗室，我們將繼續拓展通用AI代理的能力邊界，把新能力轉化為產品」。

公告提及，對於部分用戶而言，此次過渡需要備份和恢復數據，並應對訪問的臨時中斷。如果已備份數據但尚未恢復，可通過恢復入口進行恢復。未受這些措施影響的用戶無需採取任何操作。

臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購Manus，大陸商務部對此曾表示，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境併購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。

隨後，大陸發改委外商投資安全審查工作機制辦公室4月27日公告，依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

在今年4月被大陸監管部門喊停後，Manus與Meta逐步分拆。Manus上月11日向使用者發布消息，即將恢復獨立運營，作為恢復獨立運營的條件之一，部分使用者在2025年12月29日當天或之後產生的數據將被刪除，從時間點來看，Meta去年宣布收購Manus的日期正是2025年12月29日。也就是說，Manus需要刪除的部分數據，實際上就是Meta收購當天及之後產生的數據。

Meta撤出後，Manus的股權也有可能再有變化。路透今年7月引述知情人士報導，騰訊正洽談成為Manus最大股東，並與Manus原有投資者真格基金及HSG合作，計劃以不少於20億美元從Meta手上買回公司。