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調查：8月中國房市傳統淡季 中古屋房價月減0.45%

中央社／ 台北1日電

中國官方持續提出相關房地產政策，但調查顯示，8月傳統淡季，具代表性的百城中古屋住宅房價平均每坪19.4萬元，月減0.45%。

綜合陸媒今天報導，據房市調查機構中指研究院的報告，8月中國房市進入傳統淡季，涵蓋一線至三、四線的100個具代表性城市，中古屋住宅均價每平方公尺人民幣1萬2527元（約合每坪新台幣19.4萬元），月減0.45%。

新成屋方面，報告顯示，8月上海、杭州、成都、天津等部分重點城市仍有優質建案入市，帶動百城新成屋價格按月繼續結構性上漲，百城新建住宅均價為每平方公尺1萬7255元，月增0.15%，年增2.04%。

中指研究院認為，官方最新出爐的相關房地產政策分別從商品住房銷售、房地產信貸和資本市場融資等方面完善制度安排，房地產發展模式迎來歷史性變革。商品住房銷售制度調整可能帶來新成屋供應節奏階段性變化，一定程度上有利於改善市場供求關係、加快庫存消化，但政策實際影響仍取決於各地配套政策和具體實施細則，同時也與當地房地產市場結構密切相關，不同城市影響可能將有所差異。

中指研究院預計，未來重點城市中古屋成交量可望保持一定活躍度，短期房價預計延續小幅波動態勢。

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