中國太陽能發電總裝置容量 首度超越燃煤發電

據官方數據，中國太陽能發電總裝置容量今年7月底達12.86億千瓦，首次超越燃煤發電，成為中國第1大裝置電源。不過，燃煤發電目前仍是中國最大的電力供應來源，比重為49,7%，仍高於風力及太陽能發電總和的41.2%。

央視財經報導，中國國家能源局今天發布數據顯示，截至今年7月底，中國太陽能發電總裝置容量達12.86億千瓦，超過煤電總裝置容量的12.85億千瓦。

報導提到，上述數字顯示，長期以來燃煤發電位居中國第1大裝置電源的局面被打破，新能源從補充能源逐步轉為發電裝置主力，以新能源為主體的新型電力系統也加速形成。今年上半年，中國燃煤發電占總發電量比重已首度降至50%以下，僅有49.7%。

今年1至7月，中國太陽能發電量達8024億千瓦時，較去年同期提升15.5%，且占全社會用電量13%，較去年全年提高1.7個百分點。

不過，裝置容量並不等同實際供電能力。太陽能發電受到日照時間及天候條件影響，發電具有間歇性，平均利用時數也遠低於燃煤發電，因此，燃煤發電年平均利用時數整體雖呈下降趨勢，但仍是維持電力系統安全的重要支撐。

報導說，從產業面來看，中國大規模擴增太陽能裝機，龐大的國內市場穩固中國太陽能產業鏈與供應鏈韌性。

然而，中國太陽能產業近年面臨產能過剩與低價競爭問題。經濟觀察報今年3月報導，太陽能行業是當前中國「內捲」（無效益的過度競爭）最為嚴重的行業之一。全球年新增需求約700GW（吉瓦）產能，中國國內年產能卻高達約1400GW。

中國近年也加強整治內捲式競爭，引導產能過剩行業企業平穩有序退出，今年上半年太陽能產業相關企業即註銷5089家，年增8.3%。