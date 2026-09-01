投資人態度謹慎 SHEIN香港掛牌首日一度跌近10%

大陸快時尚跨境電商SHEIN今天在香港掛牌上市，開盤價報48.56港元，與發行價持平，隨後跌幅擴大，盤中一度重挫近10%，最低來到43.72港元。分析指出，SHEIN面臨營收成長放緩、國際貿易政策變動及地緣政治等壓力，投資人對其估值仍持謹慎態度。

截至上午11時49分，SHEIN股價跌幅收斂至5.77%，報45.76元（港元，下同），仍較發行價低2.8元。

此次上市，SHEIN每股發行價定為港幣48.56元，略高於招股價區間47.6元至49.5元的中間價48.55元；以發行2.8億股計算，募資約港幣136億元。

SHEIN此次香港公開發售共收到約3.58萬份有效申購，超額認購約4.63倍；申購一手的中籤率為18.42%；申購6手可保證至少獲配一手。

澳洲廣播公司報導，香港盈立證券（uSMART Securities）研究部執行董事王榮昆（Dickie Wong）表示，從來都不看好這次的IPO。SHEIN營收不再增長，而且募集到的很大一部分資金基本上都是用來回購早期投資者的股份。

路透引述中國光大證券國際策略師伍禮賢分析，SHEIN股價目前低於IPO發行價，反映出SHEIN近年面臨重大挑戰，加上去年財務表現下滑。由於近年國際貿易政策持續變動，以及地緣政治緊張局勢對全球消費者信心造成影響，部分投資人對SHEIN的估值仍然相對謹慎。

eToro亞太區首席分析師Josh Gilbert指出，這次上市顯然稱不上非常成功，而留住顧客將是下一個挑戰。

Pepperstone研究主管 Chris Weston提到，與長鑫科技及宇樹科技的IPO狀況相比，可以看到目前最強勁的投資需求仍集中在人工智慧、機器人和記憶體。投資人認為這些領域具有結構性成長機會，資金需求也集中於此，同時也是中國目前投入最大力道推動的戰略領域。