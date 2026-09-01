陸手機掀漲價潮 華為、小米、榮耀最高調漲逾4700元

記憶體成本持續攀升，中國大陸手機市場再掀漲價潮，華為、榮耀及小米多款中階至旗艦手機今起同步調高售價，最高漲幅達1,000元（合約新台幣4,705元），其中Mate 80 Pro Max的16GB＋1TB版本已逼近人民幣萬元大關。小米集團總裁盧偉冰此前表示，下半年部分大陸國產直板旗艦手機的售價很可能會突破萬元大關。

此次漲價涵蓋中階至旗艦機種，其中華為Mate 80、榮耀Magic8及小米17等主力旗艦系列均調高售價，部分中階及平價機種也同步跟進。

華為方面，Mate 80系列全面調漲，Mate 80各版本售價均調高800元（人民幣，下同），Mate 80 Pro各版本則均調高1,000元，Mate 80 Pro Max兩款容量版本也均調漲1,000元，最高16GB＋1TB版本售價來到9,999元。此外，中階機款暢享90 Pro Max各版本均調漲200元。

榮耀方面，Power2及Magic8同步調漲售價。Power2的兩種版本漲幅介於500元至600元，Magic8四種版本漲幅介於300至500元。

小米方面，小米17系列及REDMI K90系列等多款手機同步漲價，也是繼8月2日後再度調整售價。小米17及17 Pro起售價均調漲300元，17 Pro Max漲幅達500元，小米17T則調漲200元至3,499元；REDMI K90 Max及K90至尊版均調漲400元，REDMI Turbo 5 Max則調漲200元。

這波漲價目前主要集中在中國大陸市場，尚未看到相關品牌在台灣同步宣布調漲手機售價。

小米集團總裁盧偉冰此前表示，目前任何一款手機定價，都會受到記憶體成本大幅上漲的影響，預判記憶體漲價趨勢至少會延續到2027年底。今年下半年，部分國產直板旗艦手機的售價很可能會突破人民幣1萬元大關。

市場研究機構TrendForce在8月31日發布報告指出，2026年第二季智慧手機產量優於預期，記憶體成本上升促使消費者為了趕在漲價前購機，帶動智慧手機需求提前釋放，並使智慧手機產量在短期內回升，不過這股動能反映的是需求提前釋放，而非市場真正復甦。整體逐季走弱的趨勢仍未改變。

TrendForce也提到，多數中國大陸手機品牌採取保守、獲利優先的策略，入門級品牌受到記憶體成本飆升影響，面臨沉重的庫存壓力。華為市占率持續擴大，多數中國品牌則以守住既有市占率為主。