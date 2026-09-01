算力火熱 陸企訂單排到三年後

在AI發展浪潮下，大陸高端算力供應呈現全鏈緊缺局面，部分企業訂單已排至三年後。據行業調研，2026年大陸國產AI晶片需求規模約400萬顆，實際交付約300萬顆，存在百萬級產能缺口。同時，算力不斷升級讓伺服器發熱量提高，降溫成為必要選項，傳統風冷吃力，液冷成為焦點。

大陸國產晶片企業壁仞科技近日發布半年報，營收實現近20倍增長。此外，寒武紀、摩爾線程等企業營收均大幅增長，顯示高端算力供不應求。

算力產業自上游到中游需求旺盛，不僅下游智算中心資源供不應求，中游系統集成環節，訂單同樣密集釋放。科創板日報報導，多家算力服務商表示訂單已連續兩年保持高速增長。有企業表示，過去一年多，客戶大概增長十倍。上游晶片需求激增拉動量價齊升。業內普遍認為，大陸國產晶片在高端AI晶片上正處於強勢上行周期。

另一方面，算力產業下，伺服器「退燒」為要務，因此液冷發展為相關企業帶來豐厚訂單。央視財經報導，山東青島萊西的一處液冷核心設備部件CDU組裝產線，訂單已經排到今年12月底；廣東佛山一家液冷部件生產企業今年訂單、產值和交付量年增率都接近100%增長。

據申萬宏源證券梳理，阿里、字節、騰訊為大陸國內液冷採購前三名，合計採購規模超人民幣500億元，集中在下半年批量落地。該機構進一步指，雖然目前台灣跟美國企業憑先發優勢把握全球高端市場，但大陸企業在冷板領域已具備全球競爭優勢。