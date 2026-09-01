華為上半年失色 淨利潤年減逾三成

大陸科技巨頭華為昨（31）日發布2026年半年報，上半年營收增長但獲利承壓。報告顯示，華為上半年營收人民幣4,678億元（約新台幣2.2兆元），年增9.55%；歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣234億元（約新台幣1,102億元），年減36.8%。另外，上半年研發投入達人民幣1,213億元，年增25.2%，占營收25.95%，創歷史新高。

受研發投入大幅增加及供應鏈成本上升等因素影響，華為上半年營業利益率（營益率）約為7.01%，低於去年同期的10.49%。意味華為營收雖然持續增長，但與本業實際獲利出現分化。

現金流方面，華為上半年經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-398.85億元，去年同期為淨流入人民幣311.83億元。

華爾街見聞指出，華為研發投入增速明顯高於營收增速，持續加大技術研發和創新投入；在營收成長同時，公司採購、供應鏈及業務營運等方面的資金投入也有所增加。科創板日報指出，受研發投入大幅增加及供應鏈成本上升等因素影響，是造成華為淨利下滑主因。

路透指出，投入成本上升及研發支出增加影響華為上半年獲利，記憶體晶片價格上漲也對包括智慧型手機在內的消費者業務部門獲利造成壓力。華為持續投入自主晶片、軟體及AI運算基礎設施，以降低對外國技術的依賴。

華為表示，上半年業績符合公司預期，但受到外部不確定性及投入成本上升影響，全年展望仍在評估中。華為未公布各業務部門營收明細，但稱上半年所有業務營收均較去年同期成長。

華為還指，面向未來，該公司將圍繞聯接、計算、雲、終端、智慧駕駛以及人工智慧等戰略高地，持續加大研發投入，將AI及安全嵌入每一個產品和網路，做強核心競爭力，構築合作共贏的昇騰、鯤鵬、鴻蒙產業生態。