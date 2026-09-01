陸科創板企業 上半年獲利年增四倍

大陸A股半年報披露，約5,550家上市企業合計營收人民幣37.68兆元（約新台幣177兆元），年增7.63%；淨利人民幣3.58兆元（約新台幣16.9兆元），年增19.4%。

其中，科創板企業整體營收突破人民幣1兆元（約新台幣4.7兆元），年增38.6%，合計淨利人民幣1,449億元（約新台幣6,825億元），年增438%。顯示科技產業仍是業績優等生。

上交所科創板中，大陸DRAM一哥長鑫科技位居半年報營收、利潤雙榜首，一家公司就貢獻了人民幣776億元（約新台幣3,655億元）的淨利潤增量，超過科創板企業整體淨利一半，且一舉躍升A股淨利潤總額前十企業。

據東方財富數據，從行業績效來看，有18個行業營收、利潤雙增長，三個行業增收不增利，一個行業減收增利，九個行業營收、利潤雙降。

從淨利潤來看，2026年上半年A股最賺錢的三個行業為銀行、非銀金融、電子，上半年淨利分別為人民幣1兆1,327億元、5,050億元、2,587億元。最不賺錢的三個行業為房地產、農林牧漁、綜合業，上半年分別為虧損人民幣316.26億元，獲利人民幣125.8億元及5.31億元。

整體而言，上交所積體電路（半導體）產業鏈獲利大幅增長，上半年合計淨利達人民幣1,252.67億元，年增660.3%，毛利率中位數達33.5%。其中，上市不久的長鑫科技產能利用率、毛利率等核心指標穩步向好；中芯國際、華虹宏力單季度營收雙雙創歷史新高，帶動產業鏈上下游加快發展。

人工智慧也是成長最快、活力最足領域之一。在算力晶片領域，海光信息、寒武紀等四家科創板代表性企業合計營收人民幣181.55億元，年增82.2%。具身智能領域，剛剛上市的宇樹科技人形機器人出貨量位居全球第一，上半年營收增長近五成。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，科技板塊有望繼續成為A股投資主線。晶片半導體和算力，在經歷大幅調整之後仍有較好的配置價值。

創新藥、固態電池等領域在政策利多以及技術逐步突破之下，近期也迎來了一波比較好的表現。