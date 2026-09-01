陸製造業8月PMI 連二月萎縮

大陸8月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，較7月回升0.6個百分點，優於市場預期，但連兩月低於50，仍處在收縮區間。分析認為，企業生產和市場需求指標均較前月擴張，製造業可能已在7月觸底，但內需改善還不夠明顯，經濟仍偏弱，穩增長政策效果待觀察。

8月非製造業商務活動指數與上月持平於49，低於市場預期，且連續兩個月低於50榮枯線。8月綜合PMI產出指數從上月的49.3上升至49.5，亦連續兩個月低於50。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，8月製造業PMI升至49.8，在調查的21個行業中，有16個行業PMI較前月上升，製造業行業景氣度明顯改善。同時，8月製造業生產指數和新訂單指數分別為50.4和50.6，比前月上升0.5個和2.1個百分點，顯示企業生產和市場需求均較前月擴張。

不過，路透分析，8月製造業活動雖改善，但仍處收縮區間，內需疲弱使經濟增長動能面臨壓力。經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，內需似乎正在回暖，但更可能受到AI相關投資和出口增長帶動，政策效果更有可能在9月和第4季得到更明顯體現；保銀資產管理公司（Pinpoint Asset Management）經濟學家張智威則指，目前判斷大陸經濟已經反彈仍言之過早。

美媒CNBC指，大陸8月製造業活動連續第兩個月收縮，但收縮程度低於預期，產量、新訂單均重返擴張區間，顯示海外需求回升；消費支出停滯、城市投資收縮及房地產低迷仍對經濟形成壓力。華爾街日報則認為，產量與市場需求雙雙回溫，顯示製造業放緩可能已在7月觸底。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，要注意到PMI指數仍運作在榮枯線之下，生產經營活動預期指數呈下降態勢，企業信心仍不穩定。應抓緊提升既有存量政策的效果，積極規劃推出務實管用的增量政策。

展望9月，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，製造業PMI通常會有季節性上升，不排除9月站上50的可能，但整體景氣度仍偏弱。未來PMI走勢將取決於出口高增長的持續性、房地產市場走勢，以及穩增長政策推出的節奏與力度。