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中國大陸擴內需推商品消費升級 2030年社零總額拚280兆

中央社／ 台北31日電

為促進內需，中國今天發布「關於推動商品消費擴容升級的實施意見」，強調要促進汽車、文體、養老、綠色消費與人工智慧（AI）等商品消費，並提出2030年，中國社會消費品零售總額目標要達到人民幣60兆元（約新台幣282兆元）。

據中國商務部網站，商務部等7部門今天發布「關於推動商品消費擴容升級的實施意見」，其中指出，為落實「十五五」規劃綱要，要推動商品消費擴容升級，為提振消費、擴大內需、建設強大國內市場提供有力支撐。

「意見」還指出，到2030年，社會消費品零售總額達60兆元左右，培育形成綠色消費、智慧消費、健康消費等10兆元級市場，推動相關領域消費持續發展壯大；汽車、家電、通訊器材、紡織服裝等兆元級品類零售額持續增長，市場規模保持全球領先地位。

其中點名4大消費領域，首先是「大宗耐用商品」，包括汽車消費、家居消費、家電消費。「意見」指出，要全鏈條擴大汽車消費，推動相關地區優化汽車限購措施，並完善二手車流通管理制度及新能源車補能基礎設施建設；加快智慧家居應用推廣；鼓勵家電銷售企業聯合生產、回收企業展開促銷活動。

其次是「生活日用商品」領域，「意見」指出要加強綠色優質農產品供應，鼓勵食品消費應用數位標籤；鼓勵飲料消費開發多樣化飲品，培育世界級茶飲品牌；推動紡織服裝消費與中華傳統文化融合，打造時裝周等首發首秀首展平台；並拓展文體娛樂用品消費場景，發展周邊衍生品消費，完善IP衍生品開發機制。

三是支持「特色商品消費」，要擴大腦機融合、人工智慧等技術在適老化產品、康復輔助器具產品等領域應用；鼓勵企業針對不同年齡段嬰幼兒成長需求，研發、生產健康營養食品、多功能戶外用品等；還要深化國貨「潮品」消費，推動老字號做精做強，支持走出國門；並發揮進博會、消博會等平台作用擴大國際精品消費。

第四部分是「培育壯大升級類商品消費」，「意見」提出要積極推廣新能源汽車與節能家電等綠色消費；推出消費潛力大的智慧消費品，加快AI手機、穿戴設備、機器人等產品推廣應用；並通過引導低脂飲食、擴展保健食品原料目錄來促進健康消費。

商品 消費 綠色消費

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