中國大陸擴內需推商品消費升級 2030年社零總額拚280兆

一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。屆時將成為兩地市場少有完整走完「晶片、雲、大模型、AI應用、自動駕駛」全鏈條的科技企業，也贏得「全棧AI第一股」稱號。

2026-08-31 01:21