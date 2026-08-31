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大陸無人駕駛計程車進軍南韓 小馬智行首批擬投放200輛

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為小馬智行（Pony.ai）自動駕駛車輛行駛於廣州南沙區鳳凰大道蕉門地鐵站附近道路。圖／取自財新網
圖為小馬智行（Pony.ai）自動駕駛車輛行駛於廣州南沙區鳳凰大道蕉門地鐵站附近道路。圖／取自財新網

大陸自動駕駛企業小馬智行將與南韓自動駕駛移動出行企業FutureLink合作，把旗下第7代無人駕駛計程車（Robotaxi）引進南韓市場，首批計畫投放約200輛，並爭取在2028年前後於首爾實現完全無人駕駛商業營運。

韓聯社報導，FutureLink 30日表示，公司已於28日在首爾汝矣島康萊德酒店與小馬智行簽署戰略合作協議，計畫把此前在首爾江南自動駕駛示範區進行的技術驗證，逐步轉入商業營運階段。

根據協議，雙方將設立合資公司，由FutureLink負責南韓車輛認證、市場准入及服務營運，小馬智行則提供自動駕駛技術支援。首批車輛由北京汽車生產，取得南韓認證後將先在首爾投入營運，之後再逐步擴大至其他主要城市。

報導指，FutureLink自去年起已在首爾江南使用搭載小馬智行自動駕駛系統的車輛進行測試，累計行駛約8萬公里且未發生事故。雙方預計2028年前後有望取得南韓政府相關認證，屆時完全無人駕駛計程車將正式上路營運。

針對大陸自動駕駛企業進入南韓市場引發的資料安全疑慮，FutureLink表示，將依照南韓法規推進技術在地化，在南韓蒐集的資料不會傳輸至境外。

《亞洲經濟》報導，小馬智行與FutureLink計畫初期投入約200輛第7代Robotaxi，並在取得南韓相關認證後投入實際載客服務。小馬智行共同創辦人兼執行長彭軍表示，取得車輛認證是實現商業化的第一步，完成認證後，公司計畫在南韓道路投入完全無人駕駛計程車。

報導提到，小馬智行成立於2016年，2024年在美國那斯達克上市，目前已在北京、廣州、深圳等城市展開無人駕駛商業營運。公司表示，旗下自動駕駛車輛在公共道路累計行駛里程已超過1億公里。

另據快科技報導，雙方規劃先引進10輛車完成南韓當地認證及試營運，再追加其餘190輛。首批投放的第7代Robotaxi，是以北汽極狐阿爾法T5車型打造。

報導稱，北汽新能源與小馬智行早在2024年11月便簽署技術合作協議，以北汽全冗餘底盤架構為基礎，結合小馬智行第7代自動駕駛軟硬體系統，共同開發L4級（高度自動駕駛）無人駕駛計程車。

無人駕駛 南韓 計程車 自動駕駛

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