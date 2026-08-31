華為上半年營收增一成 淨利卻跌超三成…研發投入創新高

大陸科技巨頭華為31日發布2026年半年報，上半年營收增長但獲利承壓。報告顯示，華為上半年營收人民幣4,678.19億元，年增9.55%；歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣234.28億元，年減36.8%。另外，上半年研發投入達人民幣1,213.82億元，年增25.2%，占營收25.95%，創歷史新高。

綜合華爾街見聞、科創板日報報導，華為上半年營業成本人民幣2,521.18億元，年增12.39%，高於營收增幅；營業利益人民幣327.71億元，年減26.82%；營業利潤率約7.01%，低於上年同期的10.49%。

費用方面，華為上半年研發費用人民幣1,213.82億元，年增25.2%，較去年同期增加約人民幣244億元，占營收25.95%；管理費用人民幣301.20億元，年增24.4%；銷售費用人民幣399.08億元，年增1.35%。

現金流方面，華為上半年經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-398.85億元，去年同期為淨流入人民幣311.83億元；銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣5,264.88億元，年增8.08%；購買商品和接受勞務支付的現金人民幣4,252.26億元，年增35.3%。截至6月底，存貨人民幣2,774.94億元，較2025年底增加42.28%。

華爾街見聞指出，華為研發投入增速明顯高於營收增速，持續加大技術研發和創新投入；在營收成長同時，公司採購、供應鏈及業務營運等方面的資金投入也有所增加。科創板日報指出，受研發投入大幅增加及供應鏈成本上升等因素影響，華為上半年歸母淨利潤下滑主因。

另據路透，投入成本上升及研發支出增加影響華為上半年獲利，記憶體晶片價格上漲也對包括智慧型手機在內的消費者業務部門獲利造成壓力。華為持續投入國產晶片、軟體及AI運算基礎設施，以降低對外國技術的依賴。

華為表示，華為上半年業績符合公司預期，但受到外部不確定性及投入成本上升影響，全年展望仍在評估中。華為未公布各業務部門營收明細，但稱上半年所有業務營收均較去年同期成長。

從盈利能力來看，華為上半年營業利潤率約為7.01%，低於上年同期的10.49%。意味華為營收雖然持續增長，但利潤與收入增速出現分化。

華為此前在2025年報中表示，面向未來，將圍繞聯接、計算、雲、終端、智能駕駛以及人工智能等戰略高地，持續加大研發投入，將AI及安全嵌入每一個產品和網絡，做強核心競爭力，構築合作共贏的昇騰、鯤鵬、鴻蒙產業生態。