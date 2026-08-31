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年產人形機器人及機器狗最高達2萬台！敏實集團塞爾維亞工廠啟動量產

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
台資敏實集團與智元機器人合作建設的人形機器人工廠在塞爾維亞正式啓動量產，敏實集團董事長秦榮華（左）與塞爾維亞總統武契奇（右）出席啓動儀式。圖／讀嘉新聞
台資敏實集團與智元機器人合作建設的人形機器人工廠在塞爾維亞正式啓動量產，敏實集團董事長秦榮華（左）與塞爾維亞總統武契奇（右）出席啓動儀式。圖／讀嘉新聞

台資敏實集團與智元機器人合作建設的人形機器人工廠8月29日在塞爾維亞西部城市沙巴茨正式啓動量產。項目全部完成後，規劃年產能最高達2萬台人形機器人及機器狗，產品面向歐洲及全球市場。

新華社報導，塞爾維亞總統武契奇也出席啓動儀式，他說，敏實集團已為塞爾維亞創造近5,000個就業崗位，未來還將進一步擴大就業規模。他們希望，這家工廠未來每年能夠組裝並生產超過5,000台人形機器人。且這些機器人未來可廣泛應用於醫療、農業、工業及國防等領域。

敏實集團創始人秦榮華表示，集團自2018年進入塞爾維亞以來，已建成10座工廠，計劃在塞爾維亞建設機器人產業園，並配套建設無人機及先進電池生產設施，產品將面向歐洲及全球市場。

塞爾維亞2月宣布與智元、敏實集團合作建設人形機器人大規模生產基地，塞爾維亞總統5月在陸訪問時也特地到敏實嘉興工廠參訪。

事實上，敏實集團2018年便在塞爾維亞投資，2019年，敏實集團塞爾維亞洛茲尼察（Loznica）工廠舉行奠基儀式，武契奇出席也說，該廠也是洛茲尼察市30年來迎來的最大投資項目。

富瑞近期發布研報稱，敏實集團機器人部件6月開始交付，整合機器人ODM生產亦於6月啓動，預期下半年貢獻約3億元人民幣收入。管理層提到近期獲得美國三大機器人客戶之一的面罩訂單，其他結構件正處於最終報價審核階段。

富瑞研報也指出，敏實集團液冷產品覆蓋冷板模組、CDU、浸沒式冷卻機櫃、歧管及BBU，歧管已通過Cooler Master供應商認證並獲得訂單，CDU已完成客戶測試及獲得UL認證，冷板、浸沒式冷卻機櫃及BBU正進行客戶測試或第三方認證。

根據敏實集團8月底公佈2026年中期業績，營業額年增長約9.1%至134.08億元，公司擁有人應佔溢利同比增長約12.3%至14.34億元，每股基本盈利約1.235元。

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