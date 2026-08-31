年產人形機器人及機器狗最高達2萬台！敏實集團塞爾維亞工廠啟動量產

台資敏實集團與智元機器人合作建設的人形機器人工廠8月29日在塞爾維亞西部城市沙巴茨正式啓動量產。項目全部完成後，規劃年產能最高達2萬台人形機器人及機器狗，產品面向歐洲及全球市場。

新華社報導，塞爾維亞總統武契奇也出席啓動儀式，他說，敏實集團已為塞爾維亞創造近5,000個就業崗位，未來還將進一步擴大就業規模。他們希望，這家工廠未來每年能夠組裝並生產超過5,000台人形機器人。且這些機器人未來可廣泛應用於醫療、農業、工業及國防等領域。

敏實集團創始人秦榮華表示，集團自2018年進入塞爾維亞以來，已建成10座工廠，計劃在塞爾維亞建設機器人產業園，並配套建設無人機及先進電池生產設施，產品將面向歐洲及全球市場。

塞爾維亞2月宣布與智元、敏實集團合作建設人形機器人大規模生產基地，塞爾維亞總統5月在陸訪問時也特地到敏實嘉興工廠參訪。

事實上，敏實集團2018年便在塞爾維亞投資，2019年，敏實集團塞爾維亞洛茲尼察（Loznica）工廠舉行奠基儀式，武契奇出席也說，該廠也是洛茲尼察市30年來迎來的最大投資項目。

富瑞近期發布研報稱，敏實集團機器人部件6月開始交付，整合機器人ODM生產亦於6月啓動，預期下半年貢獻約3億元人民幣收入。管理層提到近期獲得美國三大機器人客戶之一的面罩訂單，其他結構件正處於最終報價審核階段。

富瑞研報也指出，敏實集團液冷產品覆蓋冷板模組、CDU、浸沒式冷卻機櫃、歧管及BBU，歧管已通過Cooler Master供應商認證並獲得訂單，CDU已完成客戶測試及獲得UL認證，冷板、浸沒式冷卻機櫃及BBU正進行客戶測試或第三方認證。

根據敏實集團8月底公佈2026年中期業績，營業額年增長約9.1%至134.08億元，公司擁有人應佔溢利同比增長約12.3%至14.34億元，每股基本盈利約1.235元。