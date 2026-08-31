支持台商在魯發展 山東發布「十五五時期」對台11項利多

第30屆魯台經貿治談會31日在山東濰坊開幕，山東省台辦在會上發布「十五五時期支持台商台企在魯發展政策措施」，共11條，其中包括鼓勵台企在農業、科技創新、服務業等領域發展，並在拓展海外市場、融資、貸款、對接資本市場等方面提供協助。

山東省台辦副主任尹曉民指出，為深入學習貫徹中共總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文講話精神，推動中共中央台辦授權發布的對台「十項措施」落實落細，山東省台辦與省委金融辦、省發展改革委、省農業農村廳、省商務廳，根據山東省「十五五」規劃綱要相關重點任務，共同推出「十五五時期支持台商台企在魯發展政策措施」，共11條：

一、鼓勵台資企業在山東依法依規參與各類項目建設，每年推出不少於100個重點合作項目進行推薦，支持符合條件的台資項目申請納入省級重點項目清單； 二、推動魯台農業高質量發展，保障台胞台企同等享有生產經營用地權益； 三、鼓勵台資企業提升科技創新能力，支持符合條件的台資企業申報省市創新平台； 四、鼓勵台資擴大服務業領域投資； 五、鼓勵在魯台資企業參與齊魯服務消費季等各類促消費活動、展會活動，持續拓展山東市場； 六、積極支持台資企業參與全球國際市場開拓行動，對企業參加省級統一組織類展會的展位費給予補貼； 七、鼓勵台資企業開展利潤再投資，重點支持投向鼓勵類產業，支持符合條件的企業，依法依規享受進口設備免稅，彈性工地業納稅，稅收抵免等政策； 八、鼓勵引導山東金融機構針對台資企業開發個性化、差異化、定製化金融產品，提升金融服務水平； 九、推動各市各金融機構對台資企業開展常態化融資需求對接，持續提升台資企業在有融資便利度與可得性； 十、支持銀行業機構與台資銀行開展同業合作，通過銀團貸款服務重大項目； 十一、深入實施上市資源，支持台資企業綜合運用各類資本市場工具，拓寬融資渠道，對接大陸多層次資本市場。

尹曉民說，十五五時期，山東將繼續秉持「兩岸一家親」理念，傾力打造台商台企投資興業的沃土，創新創業的熱土，安心發展的樂土。

開幕式上，還舉行了共建綠色新材料產業園區、零碳產業園區戰略性合作框架協議簽約儀式，台灣凱鴻環保科技有限公司與京鼎工程建設有限公司，以及山東海化集團有限公司與濰坊海洋發展集團分別完成了簽約。