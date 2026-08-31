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中國大陸PC市場9月起掀新一波漲價潮 最高調漲15%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
PC產業「漲」聲不斷，深圳多家電腦品牌門市中，包含惠普、聯想及華碩均已明確將在9月1日前後集體上調產品價格，最高調漲15%。圖為華為筆電。新華社
PC產業「漲」聲不斷，深圳多家電腦品牌門市中，包含惠普、聯想及華碩均已明確將在9月1日前後集體上調產品價格，最高調漲15%。圖為華為筆電。新華社

PC產業「漲」聲不斷，根據大陸媒體報導，隨著開學季來臨，深圳多家電腦品牌門市中，包含惠普（HP）、聯想華碩（2357）均已明確將在9月1日前後集體上調產品價格，最高調漲15%。

陸媒報導，深圳多家電腦品牌門市包含惠普、聯想、華碩等電腦品牌均已明確將在9月1日前後集體上調產品價格，最高調漲15%。

該報導指出，各品牌調價節奏和幅度不盡相同，但「漲價」已成為各品牌的共識。

惠普門市工作人員表示，他們產品先前累計漲幅已達20%左右，店內超80%的產品在8月28日再次上調價格，最高達15%，9月1日還將迎來新一輪「大漲」。

聯想門市工作人員指出，他們品牌的電腦價格今年內不斷上漲，目前已收到新的調價通知，從9月1日起統一以新價銷售。華碩門市工作人員預估，9月1日後他們產品至少上漲500元（人民幣）。

華為門市工作人員則稱，他們在售型號價格暫未調整，但先前的低價位入門型號已停止銷售，後續上市新款價格可能會相應上調；小米門市工作人員則表示，官方尚未發布調價消息，但不排除後續沒有事先通知就直接漲價。

從調價幅度來看，入門級機種受到的衝擊更為明顯。惠普門市工作人員稱，此前到手價3,000元（人民幣）出頭的「低端」機型，目前已接近6,000元（人民幣），只因入門低端機型利潤空間有限，對成本波動極為敏感；相比之下，中高端機型本身擁有一定溢價空間，漲幅相對溫和。

PC產業今年受到記憶體、SSD及CPU等關鍵零組件漲價影響，上半年已迎來一波漲價，以台灣市場來說，平均漲幅超過雙位數。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔先前分析，到今年5月為止，華碩台灣市場部分產品與去年第4季的價格相比累計漲幅已接近30%，預估第3季產品價格仍會微調，但僅成長個位數。

他分析，第3季PC產品價格仍會微調，但漲幅空間預計僅成長個位數，主要原因在於記憶體、硬碟等零組件價格近期已有些回檔，以及考量消費者接受度，若再大漲可能超出市場承受範圍。

宏碁（2353）台灣主管日前指出，預期今年第3季整體PC價格仍有約5%的上漲空間。

宏碁分析，今年以來PC售價已大幅墊高，目前市場已逐漸進入高檔整理階段，後續可能僅剩緩漲或小幅波動，不太容易再出現大幅調升。

漲價 調漲 中國大陸 華碩 惠普 聯想

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