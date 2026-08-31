航油暴漲75%拖累獲利 陸三大航空上半年合虧逾380億元

中國大陸三大國有航空公司上半年財報全數出爐。中國國航、中國東航、南方航空上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣（約台幣384億元）。

界面新聞報導，中國國航2026年上半年營業收入892.68億元人民幣，年增10.54%，歸屬母公司淨利虧損22.86億元人民幣，上年同期虧損18.06億元人民幣。

中國東航上半年營業總收入742.34億元人民幣，年增11.09%，營收增速居三大航首位，歸屬母公司淨虧損21.79億元人民幣，上年同期虧損14.31億元人民幣。

南方航空上半年營業總收入946.79億元人民幣，年增9.72%，營收規模居三大航之首；歸屬母公司淨虧損36.96億元人民幣，也是三大航中虧損規模最大的企業，上年同期虧損15.33億元人民幣。

報導指，航油成本高企是壓制航空公司獲利的核心因素。今年上半年，受中東地緣衝突、國際能源市場波動等因素影響，國際油價持續維持高檔，大陸航油價格居高不下，直接大幅擠壓航空公司的利潤空間。

航空煤油價格今年3月以來，從每噸約5600元人民幣（約台幣2.6萬元）一度攀升至約9800元人民幣（約台幣4.6萬元），漲幅達75%。

2026年上半年，中國東航飛機燃油成本為291.65億元人民幣，年增36.22%，主要是平均航空油價年增36.80%，增加航油成本78.46億元人民幣；中國國航上半年航油成本327.66億元人民幣，年增34.69%，新增成本約84.39億元人民幣；南方航空上半年航油成本348.86億元人民幣，年增37.7%。

界面新聞指出，今年第一季航空公司曾集體獲利，但第二季油價飆升導致獲利反轉，直接拖累上半年整體業績。三大航均在財報中表示，後續將持續優化航線網路、加強成本管控，同時拓展貨運及輔助服務等多元業務。