快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

航油暴漲75%拖累獲利 陸三大航空上半年合虧逾380億元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國大陸三大國有航空公司（中國國航、中國東航、南方航空）上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣（約台幣384億元）。圖／取自中新社
中國大陸三大國有航空公司（中國國航、中國東航、南方航空）上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣（約台幣384億元）。圖／取自中新社

中國大陸三大國有航空公司上半年財報全數出爐。中國國航、中國東航、南方航空上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣（約台幣384億元）。

界面新聞報導，中國國航2026年上半年營業收入892.68億元人民幣，年增10.54%，歸屬母公司淨利虧損22.86億元人民幣，上年同期虧損18.06億元人民幣。

中國東航上半年營業總收入742.34億元人民幣，年增11.09%，營收增速居三大航首位，歸屬母公司淨虧損21.79億元人民幣，上年同期虧損14.31億元人民幣。

南方航空上半年營業總收入946.79億元人民幣，年增9.72%，營收規模居三大航之首；歸屬母公司淨虧損36.96億元人民幣，也是三大航中虧損規模最大的企業，上年同期虧損15.33億元人民幣。

報導指，航油成本高企是壓制航空公司獲利的核心因素。今年上半年，受中東地緣衝突、國際能源市場波動等因素影響，國際油價持續維持高檔，大陸航油價格居高不下，直接大幅擠壓航空公司的利潤空間。

航空煤油價格今年3月以來，從每噸約5600元人民幣（約台幣2.6萬元）一度攀升至約9800元人民幣（約台幣4.6萬元），漲幅達75%。

2026年上半年，中國東航飛機燃油成本為291.65億元人民幣，年增36.22%，主要是平均航空油價年增36.80%，增加航油成本78.46億元人民幣；中國國航上半年航油成本327.66億元人民幣，年增34.69%，新增成本約84.39億元人民幣；南方航空上半年航油成本348.86億元人民幣，年增37.7%。

界面新聞指出，今年第一季航空公司曾集體獲利，但第二季油價飆升導致獲利反轉，直接拖累上半年整體業績。三大航均在財報中表示，後續將持續優化航線網路、加強成本管控，同時拓展貨運及輔助服務等多元業務。

延伸閱讀

大陸光電寒冬持續？ 隆基綠能上半年虧損持續擴大

陸PCB巨頭生益電子 擬砸百億擴大HDI板高端產能

TCL：光電業築底回升

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

相關新聞

陸時政評論員：美擬再加7.5%關稅 為川習會製造談判籌碼

美國政府據報擬以「產能過剩」為由，對中國大陸商品額外加徵7.5%關稅。大陸時政評論員周成洋認為，美方選在中美元首會晤前夕釋出相關消息，意在製造談判籌碼、實施戰術施壓，也反映對中貿易戰未達預期後，美方不斷更換加稅理由的複雜心態。

航油暴漲75%拖累獲利 陸三大航空上半年合虧逾380億元

中國大陸三大國有航空公司上半年財報全數出爐。中國國航、中國東航、南方航空上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣（約台幣384億元）。

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

研調機構Omdia預測，中國大陸記憶體業者長江存儲（YMTC）明年將提高NAND快閃記憶體的晶圓產量近25%，由於該公司目標在明年底躍居全球NAND一哥，還有人估計，產量或許會提高一倍以上。

百度將登全棧AI第一股 明轉為雙重主要上市

一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。屆時將成為兩地市場少有完整走完「晶片、雲、大模型、AI應用、自動駕駛」全鏈條的科技企業，也贏得「全棧AI第一股」稱號。

重演廣場協議？ 傳G20將逼升人民幣 北京：不接受無理打壓

20國集團(G20)財長與央行行長會議將於8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，華爾街日報在會前披露，面對中國貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手向北京施壓以推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」(Plaza Accord)。不過，報導也提到中國外匯管制及美歐內部分歧，使相關構想面臨阻力。

地緣政治+經濟利益矛盾 上合峰會表面和諧、暗流湧動

中國國家主席習近平30日抵達吉爾吉斯首都比什凱克，出席2026年上海合作組織（SCO）峰會。這場適逢上合組織成立25周年的峰會，預計有10多國元首出席，習近平並將與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪及伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等領袖會晤。表面上各國共同強調合作，但在中國、俄羅斯、印度及伊朗等成員之間，地緣政治與經濟利益的矛盾仍然存在，「 表面看似和諧，底下暗流湧動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。