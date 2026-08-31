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中國公布製造業及非製造業PMI 8月仍在衰退區

中央社／ 上海31日電

中國國家統計局今天公布8月製造業採購經理人指數（PMI）為49.8%、非製造業商務活動指數為49.0%。兩項數據持續低於50%，反映經濟總體較上月收縮。

中國國家統計局服務業調查中心中國物流與採購聯合會上午在國家統計局官網公布上述新數據。8月製造業PMI比上月上升0.6個百分點；非製造業PMI與上月持平。

從企業規模看，大型企業製造業PMI為50.6%，比上月上升1.1個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為49.4%，月減0.3個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.9%，月增0.5個百分點，但低於臨界點。

中小型企業的8月製造業PMI數據仍不理想。中國6家國有大型銀行日前才陸續公告新的貸款貼息政策，明確將符合條件的中小微民營企業新發放流動資金貸款納入利息補貼範圍。流動資金貸款是銀行貸款給企業、用於日常經營周轉的貸款，主要解決短期資金缺口。先前貼息範圍只限固定資產貸款。

生產指數為50.4%，月增0.5個百分點；新訂單指數為50.6%，月增2.1個百分點，顯示8月製造業生產活動、市場需求改善。

原材料庫存指數為48.1%，月減0.2個百分點；從業人員指數為48.7%，月減0.3個百分點，顯示8月製造業原材料庫存量、企業用工景氣度有所回落。

供應商配送時間指數為50.1%，月增0.6個百分點，顯示製造業原材料供應商交貨時間加快。

非製造業分行業看，建築業商務活動指數為46.9%，月減0.1個百分點；服務業商務活動指數為49.3%，與上月持平。

PMI

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