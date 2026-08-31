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Shein明在港上市 CEO許仰天身價4年蒸發逾4700億元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
SHEIN創辦人許仰天。圖／取自《環球人物》雜誌
SHEIN創辦人許仰天。圖／取自《環球人物》雜誌

大陸快時尚巨頭Shein即將在香港上市，但估值已較高峰大幅縮水。彭博報導，Shein執行長許仰天身價也隨之從逾230億美元（約台幣7284億元）降至約80億美元（約台幣2533億元），短短4年間蒸發超過150億美元（約台幣4751億元）。

Shein預計9月1日在香港掛牌，上市估值僅略高於2022年1000億美元高峰的四分之一。根據彭博億萬富豪指數，以許仰天持有約30%股份及此次上市價格估算，其個人財富將降至約80億美元。

彭博提到，Shein近年同時面臨關稅、政治審查及競爭加劇，許仰天財富大幅縮水，也與上市時機不佳有關。過去一年多來，一批大陸消費品牌上市初期曾受到投資人追捧，但隨著多家人工智慧（AI）企業陸續掛牌，市場焦點逐漸轉向AI，也催生新一批億萬富豪。

澳洲墨爾本U Ethical Investors國際股票投資組合經理懷亞特（Sam Wyatt）表示，Shein「肯定錯過了時機」，如今對投資人而言，電商題材的吸引力已不如AI。

香港近來多起IPO表現也不一。飲料業者東鵬飲料與養豬企業牧原食品上市募資規模都超過10億美元，但目前股價均低於發行價；去年上市的茶飲品牌蜜雪集團，其創辦人兄弟的財富也已縮水超過五分之一。

報導指出，現年43歲的許仰天2012年與3名合夥人創立Shein，幾人過去曾在同一家搜尋引擎行銷公司任職，之後憑藉相關經驗，將Shein發展成以低價、流行服飾聞名的網路零售品牌。新冠疫情期間，年輕消費者大量轉向網購，也帶動Shein營收快速成長。

不過，Shein今年7月在上市前披露的資料顯示，營收增速已經放緩。過去Shein的重要策略之一，是利用小額包裹關稅豁免降低進入美歐市場的稅負，但美國川普政府去年取消關鍵關稅豁免，歐盟也宣布對小額包裹課徵固定關稅，使這項模式受到衝擊。

美國德拉瓦大學時尚與服裝研究系教授盧勝表示，市場風向正在發生變化，而且近幾年對Shein愈來愈不利。他說，AI也讓Shein的競爭對手擁有更公平的競爭環境，使其能更好、更迅速地迎合不斷變化的消費者喜好。

Shein過去曾嘗試赴紐約及倫敦上市，但因勞工議題等受到審查，上市進程遲遲未能推進。Shein供應鏈主要位於中國大陸，但美國及歐洲也是重要市場。公司管理層過去一度淡化其大陸背景，並將全球總部遷至新加坡，但最終IPO仍需取得大陸監管部門批准。

Rayliant Global Advisors投資長許仲翔（Jason Hsu）表示，2、3年前Shein還是市場最熱門的大陸企業之一，當時甚至有望赴美上市，因為它已在美國建立具有知名度的快時尚品牌與消費者基礎，「但現在市場最熱門的題材是AI」。

Shein

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