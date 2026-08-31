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大陸陸8月製造業PMI升至49.8 景氣明顯改善

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國大陸國家統計局31日公布，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，比上月上升0.6個百分點，景氣水平回升。新華社
中國大陸國家統計局31日公布，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，比上月上升0.6個百分點，景氣水平回升。新華社

大陸國家統計局31日公布，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，比上月上升0.6個百分點，景氣水平回升，但仍低於50的榮枯線。

據大陸國家統計局資料，從企業規模看，大型企業PMI為50.6，比上月上升1.1個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為49.4，比上月下降0.3個百分點；小型企業PMI為47.9，比上月上升0.5個百分點，中、小型企業PMI均低於臨界點。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，8月製造業PMI升至49.8，在調查的21個行業中，有16個行業PMI較上月上升，製造業行業景氣度明顯改善。

霍麗慧指出，8月製造業生產指數和新訂單指數分別為50.4和50.6，比上月上升0.5個和2.1個百分點，製造業企業生產和市場需求均較上月擴張。其中，電氣機械器材、電腦通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53，產需較快釋放。

在產需回升等因素帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.5，比上月上升1.1個百分點。

霍麗慧表示，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.4和52.9，持續位於擴張區間，相關行業保持較快增長；消費品行業和高耗能行業PMI分別為49.0和47.9，比上月上升1.2個和0.9個百分點，景氣水平均有所回升。

此外，8月非製造業商務活動指數為49.0，與上月持平。其中，服務業商務活動指數為49.3，景氣水平基本穩定；建築業商務活動指數為46.9，比上月下降0.1個百分點。官方指出，部分地區受暴雨、颱風等極端天氣影響，建築業施工進度放緩。

8月綜合PMI產出指數為49.5，比上月上升0.2個百分點。霍麗慧表示，大陸企業生產經營景氣水平總體有所回升。

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