美財長貝森特籲G20成員 重新檢視對中貿易條件

美國財政部長貝森特30日表示，他將敦促20國集團（G20）成員重新檢視與中國大陸的貿易條件，以縮小全球經濟失衡，並向北京施壓，促使大陸經濟減少對出口的依賴、轉向擴大內需。他並指，全球「無法承受」大陸高達1.2兆美元（約台幣38兆元）的貿易順差。

路透31日報導，貝森特在G20財長和央行行長會議前接受專訪時表示，雖然美國與大陸的雙邊貿易狀況正在「迅速改善」，但大陸目前出口快速增長的勢頭難以持續。

貝森特表示，「全球無法承受一個擁有1.2兆美元貿易順差的中國」。他指出，大陸目前經濟相當疲弱，正試圖透過擴大出口走出困境，因此有必要重新平衡經濟結構，降低對出口的依賴，轉而增加國內消費，改善長期疲弱的內需。

貝森特說，美國近年透過提高關稅，以及禁止部分大陸產品進口，已大幅限制大陸商品進入美國市場，其中包括汽車等產品。這也使大陸企業將更多出口轉往其他市場，尤其是歐洲與拉丁美洲。

在此情況下，貝森特認為，其他國家接下來也必須採取行動，促使北京調整出口導向的經濟模式。「世界其他國家將不得不重新檢視與中國的貿易條件。」貝森特稱，各國需要透過自身的貿易政策，讓大陸有更多誘因降低出口依賴，同時提振國內需求。

中國大陸2025年全年貿易順差達1.2兆美元，創下歷史新高，並成為全球首個年度貿易順差突破1兆美元的經濟體。