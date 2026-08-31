從投行看大陸／預收房租財稅處理重點

台商在大陸的預收房租應同時注意會計處理、增值稅和企業所得稅三大重點。

台商將大陸不動產對外出租取得預收房租，需從會計、增值稅和企業所得稅三個角度進行正確財務處理。

一、會計處理

根據《企業會計準則第21號——租賃》規定，在租賃期內的各個期間，出租人應當採用直線法或其他系統合理方法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入，實務中，直線法是最常用的方法，即在租賃期內平均分攤確認收入。

會計處理遵循權責發生制原則，租金收入的確認與實際收款時點無關，而是在租賃期內均勻分攤確認，租賃期是指包括免租期在內的整個租賃期間。無論租金是一次性預收還是分期收取，均需匹配受益期間確認收入。

二、增值稅處理

（一）稅率適用

一般納稅人提供不動產經營租賃服務，若適用一般計稅方法，增值稅稅率為9％。一般納稅人出租期在2016年4月30日前取得的不動產，自2026年1月1日至2027年12月31日，可選擇適用簡易計稅方法按照5％徵收率繳納增值稅。若為小規模納稅人出租不動產，則徵收率為3％。小規模納稅人起徵點是月銷售額10萬元人民幣或季度銷售額30萬元人民幣，若銷售額未達起徵點則無需繳納增值稅。

（二）納稅義務發生時間

未採取預收款方式：根據《增值稅法實施條例》規定，以開具發票、提供服務過程中收款、服務完成之日中較早者確定為納稅義務發生時間。

若是採取預收款方式，則自2026年1月1日起，根據《增值稅法》及財政部稅務總局2026年第13號公告，納稅人提供租賃服務採取預收款方式，納稅義務發生時間不再是收到預收款當天，而是以首次提供服務的實際開始當日和合同約定首次提供服務的當日，按孰先原則確定。

此外，13號公告還規定，預收房租的增值稅納稅義務發生時間，由原「收到預收款的當天」（財稅〔2016〕36號）調整為「首次提供服務的實際開始當日與合同約定首次提供服務的當日孰先」，也就是與租賃服務的提供進程掛勾，非僅取決於款項是否收到。因此一旦納稅義務發生，企業需就已收的全部預收租金一次性申報繳納增值稅，而非按月分攤。

三、企業所得稅處理

根據《企業所得稅法實施條例》規定，租金收入按照合同約定的承租人應付租金的日期作為確認收入的實現。

《稅務總局關於貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》（國稅函〔2010〕79號）規定，如果交易合同中規定租賃期限跨年度，且租金提前一次性支付，則根據收入與費用配比原則，企業可對上述已確認的收入，在租賃期內分期均勻計入相關年度收入。

租賃收入的確認原則較為特殊，既非純粹權責發生制，也不是純粹收付實現制。79號文賦予企業 「一次性」 或 「分期」的選擇權，而非強制要求。企業選擇分期確認的前提是同時滿足兩個條件：一是租賃期限跨年度，二是租金提前一次性支付。若租金分次收取（如分兩次支付），則不符合「提前一次性支付」的條件，不能適用分期確認收入的政策。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)