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陸PCB巨頭生益砸百億擴產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸PCB巨頭生益電子公告，該公司計劃由全資子公司吉安生益電子投資建設「芯算智聯」高速互聯電路板製造項目，計劃投資總額約人民幣23億元（約新台幣109億）。

該項目產品定位為應用於AI伺服器、汽車電子等領域的HDI印製線路板，全部建成後設計產能為每年44.59萬平方公尺（業內以面積計量）。或將導致競爭加劇。

生益電子是大陸PCB龍頭企業之一，1985年成立於東莞市，其母公司生益科技是全球銅箔基板（CCL）市佔排名第二的上游材料巨頭，僅次於台光電。生產PCB產品定位於中高端應用市場，目前在大陸PCB行業中處於第一梯隊，尤其在通信設備、伺服器/AI算力等高端PCB領域具有較強競爭力，截至28日收盤，公司股價年內累計漲近40%。

目前生益電子憑藉高多層板、高階HDI板、高速通信PCB等技術打入全球前列，客戶包含華為、三星電子、IBM、浪潮信息、烽火通信、諾基亞，也成為亞馬遜AWS的供應商。

中國電子電路行業協會（CPCA）統計，2026年上半年大陸PCB行業新增投資項目76項，投資總額約人民幣1,691億元，擴產主力集中於AI算力相關的高多層板及HDI等高端領域。

Prismark報告指，預計2025—2030年HDI PCB產品年複合增長率為13.1%，2030年產值將達約300.1億美元，約占PCB市場的20.8%，是PCB中最具潛力的增長板塊之一。

PCB 中國大陸

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