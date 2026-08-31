陸PCB巨頭生益砸百億擴產

在日前舉行的在第二屆世界人形機器人運動會上，誕生在北京的人形機器人天工Ultra，分別以卅八點一五秒和八點六四秒的成績，勇奪四百米大型組冠軍和「百米飛人大戰」冠軍，成績均打破人類紀錄。它的「兄弟」、北京人形機器人創新中心不久前發布的天工Omni則奪得四百米小型組冠軍。

2026-08-31 03:39