AI助攻 陸銅材需求爆發

在AI發展浪潮下，對於銅的需求加深。大陸一家銅材加工企業生產線訂單已排到年底，該企業產品主要應用於AI算力晶片液冷板，月產量超過2,000噸。據市場測算，2026年AI伺服器專用高端銅箔需求約2.4萬噸，年增260%。

過去市場觀察銅需求上，主要關注房地產、家電、電網、新能源汽車。現在，AI伺服器、液冷系統、高速PCB、連接器等，成為新增量來源。

央視財經報導，從去年第4季開始，部分算力用高端銅箔持續緊俏。有企業表示，去年12月以來，部分高階銅箔加工費上漲30%至50%。今年適配AI伺服器和高速算力設備的超低輪廓銅箔價格上漲約10%至30%。摩根士丹利預計，到2028年，全球資料中心銅需求量將達到130萬噸，比2026年翻倍。

就大陸銅礦現況，報導指出，大陸每年消費精鍊銅約1,500萬噸，大陸銅礦年產量約180萬噸，對外依存度超過八成。因此，一些大型銅企正在加快海外礦山布局。以銅陵有色為例，其海外礦山全年銅產量約12萬噸，提供公司約10%的原料。

高端銅材也加快走向海外。大陸海關總署數據顯示，今年前6個月，大陸出口銅材55.45萬噸，年增25.8%；銅箔出口9.30萬噸，年增31.4%。中國有色金屬工業協會銅業分會專家表示，大陸已經從銅材淨進口國轉變為淨出口國。2021年，大陸銅材淨出口量約10萬噸，到2025年可能已經超過50萬噸。