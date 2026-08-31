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百度將登全棧AI第一股 明轉為雙重主要上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。 路透
一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。 路透

一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。屆時將成為兩地市場少有完整走完「晶片、雲、大模型、AI應用、自動駕駛」全鏈條的科技企業，也贏得「全棧AI第一股」稱號。

界面新聞報導，百度的「雙重主要上市」，代表香港升級成和那斯達克平級的主要上市地點，兩邊獨立監管，地位對等。

百度CFO何海建曾表示，「雙重主要上市」可以擴大投資者基礎、提升股票流動性，讓亞洲投資者，尤其是大陸投資者，可以更好看懂「AI優先」的百度。按照現有規則推算，完成雙重主要上市之後，百度最快9月7日當周就可納入港股通。屆時，來自大陸的南向資金可以直接交易百度港股。

過往已經有阿里、網易一共12家中概企業完成雙重主要上市並且納入港股通。歷史數據顯示，這些公司納入港股通之後30天，平均迎來15%到20%的南向資金增持。

2022年以來，由第二上市轉換為雙重主要上市的大陸互聯網公司包括嗶哩嗶哩、阿里巴巴、網易。納入港股通的首個交易日均上漲，收盤最大漲幅10.66%。摩根士丹利先前計算阿里巴巴納入港股通之後，半年迎來約120億美元資金流入。

大量更懂大陸AI產業鏈的大陸資金進場，會直接改變市場給百度的定價。過去很長一段時間，海外資本市場習慣用「互聯網廣告公司」給百度估值，但百度業務早就不是只有搜尋廣告，旗下AI晶片公司崑崙芯近日傳出正規畫赴香港股市上市，目標估值約 500 億美元，文心大模型提供模型能力，蘿蔔快跑則為無人駕駛出行。

百度財報已可以看到AI落地結果。

百度 那斯達克

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