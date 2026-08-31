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長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
市場預估，長江存儲（YMTC）明年將提高NAND晶圓產量近25%至250萬片，希望趕上南韓對手。（路透）
市場預估，長江存儲（YMTC）明年將提高NAND晶圓產量近25%至250萬片，希望趕上南韓對手。（路透）

研調機構Omdia預測，中國大陸記憶體業者長江存儲（YMTC）明年將提高NAND快閃記憶體的晶圓產量近25%，由於該公司目標在明年底躍居全球NAND一哥，還有人估計，產量或許會提高一倍以上。

韓國先鋒報報導，長江存儲明年的NAND晶圓產量將增加48.6萬片至250萬片，這波擴產主要將由長江存儲位於武漢的第三座工廠帶動，該廠預計年底開始初步營運，年產量預估從今年的9萬片，明年大幅增至57.5萬片。

相較下，三星電子明年的NAND晶圓產量預估將比今年小幅增加1.7%至485萬片，SK海力士若計入美國子公司Solidigm，晶圓產量預計提高2.9%至287萬片。

長江存儲在籌備首次公開發行股票（IPO）之際，已設定目標在明年底前成為全球最大NAND供應商，直接挑戰三星電子與SK海力士。這意味著長江存儲的產量必須增加一倍以上，增幅遠大於Omdia預估。

三星電子與SK海力士正把重心放在DRAM與高頻寬記憶體（HBM），因此2028年前大幅擴充NAND產能的可能性不高。

三星計劃在平澤P5廠區生產NAND，預計在2027年至2030年間分階段啟動營運。SK海力士計劃明年2月在清州興建M17晶圓廠，首座無塵室預計2028年12月啟用。

這種投資時程的落差，引發產業人士憂心可能流失部分NAND市占率，且長江存儲快速擴產，也可能對NAND價格構成壓力。TrendForce預估，新產能陸續進入市場及消費電子產品需求持續疲弱，NAND供應明年下半年起將轉趨寬鬆。

長江存儲展現驚人的業績增速與市場地位躍升，2025年營收人民幣631億元，淨利人民幣142億元；2026年第1季營收人民幣470億元，淨利人民幣333億元。2026年第2季出貨量超車日本鎧俠（Kioxia），成為全球第三大NAND供應商，但營收仍居第五，部分原因為在價格較高的企業級固態硬碟（SSD）市場布局有限。

NAND 晶圓 SK海力士

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