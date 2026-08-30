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產能過剩…大陸太陽光電業面臨虧損 TCL中環董座：已築底回升

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸太陽光電因產能過剩導致價格戰，近年企業普遍面臨虧損。TCL中環董事長李東生近日表示，當前太陽光電業已築底回升。新華社
大陸太陽光電因產能過剩導致價格戰，近年企業普遍面臨虧損。TCL中環董事長李東生近日表示，當前太陽光電業已築底回升。新華社

大陸太陽光電因產能過剩導致價格戰，近年企業普遍面臨虧損。TCL中環董事長李東生近日表示，當前太陽光電業已築底回升。伴隨新一代太陽光帶技術迭代、多元應用場景持續拓展，太陽光電作為核心清潔能源，其長期發展價值與戰略重要性已經確立。

綜合上證報、新京報報導，李東生表示，雖然行業盈利具體時點難以精準判斷，但在產業政策引導、市場調節的共同作用下，行業產能出清進程正在加快。太空光電、柔性光電、水面光電、光電建築一體化等新興場景，將持續打開成長空間。

「任何產業的周期迭代過程中，企業能否抓住下一輪周期的機遇，關鍵在於新能力的構建，其中最直接的就是產品創新能力。」李東生指出，在歷經兩年多深度改革，TCL中環太陽光電經營改善的趨勢已確立。未來BC新技術將成為重要增長引擎，同時依託TCL體系的全球化資源，加速海外業務發展。

太陽能光電行業自2024年由景氣轉入下行周期，TCL中環陷入經營危機，包括業務結構不合理、經營效率低下、全球化能力缺失等，李東生在2024年8月代行TCL中環CEO，推動變革轉型。數據顯示，TCL中環上半年實現營業收入人民幣143.1億元，年增6.8%，淨利潤虧損32.0億元，相較去年同期改善24.5%。

今年4月大陸太陽光電產品出口退稅全面取消，行業進入更強市場驅動階段；此外，陸工信部明確2026年是太陽光電業重點整治「內捲式競爭」，通過產能調控、標準引領、價格執法等方式推動供需再平衡。政策環境從過往補貼走向市場化與標準化治理。

中環 光電 太陽

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